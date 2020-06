Éstos científicos mexicanos ayudan a crear vacuna contra coronavirus El grupo de expertos pertenece a ocho universidades e instituciones de salud del país y representará a México ante la OMS; trabajará con científicos extranjeros en el desarrollo de la vacuna

MÉXICO.- Desarrollar la vacuna contra covid-19 en tiempo récord requiere mucho dinero y sobre todo colaboración; por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a investigadores de ocho universidades e instituciones de salud a conformar el equipo que representa a México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés) para acelerar la elaboración de la vacuna que el mundo está esperando; por lo que nuestro país trabaja en tres propuestas desarrolladas por la UABC, el IMSS y la UNAM.

“Por un lado, vamos a colaborar con grupos del extranjero, la CEPI está apoyando 9 proyectos de grupos de investigación ligados con empresas farmacéuticas, pero al mismo tiempo, no vamos a renunciar a que México tenga su vacuna, ya hay experiencias probadas de que somos capaces de hacer vacunas”, sostuvo en entrevista exclusiva con MILENIO, la investigadora Esther Orozco, coordinadora del grupo técnico-científico, designada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Martha Delgado.

La CEPI fue creada en 2017 durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) para acelerar el desarrollo de vacunas contra enfermedades emergentes infecciosas, por lo que ha logrado intervenir en la creación de vacunas contra el MERS y el ébola. Ante la pandemia de covid-19, la CEPI está respaldando ya nueve proyectos de vacunas en el mundo, y México podría obtener financiamiento, ya que la primera ministra de Noruega, Erna Solberg invitó al canciller Marcelo Ebrard a sumarse a la coalición, por lo que desde el 4 de mayo, México forma parte de esta alianza, siendo el único país latinoamericano adherido.

“La intención de formar parte de esta coalición tiene dos direcciones: aprender de los países que están trabajando desde hace más tiempo en la vacuna contra covid-19, pero también aportar lo que nosotros tenemos, porque ya es tiempo de que se generalice la idea de que México es un país rico en talento”, señaló la profesora emérita del Cinvestav.

Orozco explicó que México cuenta con tres candidatas a la vacuna mexicana contra covid-19: la de la UNAM, desarrollada por la Dra. Laura Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM; otra es una propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el Dr. Constantino López-Macías al frente y la tercera se desarrolla en la Universidad Autónoma de Baja California por parte de los investigadores Julio Enrique Valencia Suárez y Alejandro Carballo de esa casa de estudios, así como Manuel Aguilar Yáñez del Tecnológico de Monterrey.

“Ya hay experiencias probadas de que somos capaces de hacer vacunas. Durante la epidemia de influenza convocamos a los científicos mexicanos a que propusieran protocolos para la vacuna y fueron ellos exitosos -nosotros solo coordinamos-, porque se hicieron varios prototipos y varios intentos de la vacuna (…) Hoy estamos más avanzados, aprendimos de la influenza, cuando ni siquiera podíamos detectar al virus que nos estaba haciendo estragos en la Ciudad de México, principalmente. Ahora, científicos mexicanos inmediatamente secuenciaron el coronavirus, el SARS CoV-2 que llegó a México, y eso ya es un paso muy importante”, apuntó.

Esther Orozco dijo que para reclutar a los investigadores se invitó a quienes ya tienen trabajos previos en el desarrollo de vacunas, además de que se solicitó a otras universidades e instituciones de salud proponer a un científico líder que coadyuve en este reto, pero en algunos casos enviaron a más de dos. Se trata de biólogos moleculares, inmunólogos, investigadores clínicos y hasta un experto en inteligencia artificial.

Representan a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Laura Palomares del Instituto de Biotecnología y Jaime Berumen, jefe de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina. Por parte de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), lideran el equipo los doctores Julio Enrique Valencia Suárez, Alejandro Carballo y Manuel Aguilar Yáñez del Tecnológico de Monterrey; mientras que el desarrollo de la vacuna propuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Dr. Constantino López Macias de la Unidad de Investigación Médica.

También participan David Kershenobich Stalnikowitz, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (INCMNSZ) y Guillermo Torre-Amione, rector de Tec Salud. Por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, están la rectora Teresa García Gasca y Juan Mosqueda del Laboratorio de Inmunología y vacunas de esa casa de estudios. Del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) participan las doctoras Rosa María del Ángel, del Departamento de Genética y Biología Molecular y Cecilia Bañuelos de Patología experimental.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) designó a Sonia Mayra Pérez Tapia, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y Humberto Sossa Azuela, del Centro de Investigación en Computación (CIC). Además, de que dos fundaciones están participando: FUNSALUD con su presidente ejecutivo, Héctor Valle Mesto, Santiago March, coordinador de Proyectos Estratégicos y de la Fundación Río Arronte, su director Javier Moctezuma Barragán, entre otros.

Este martes tuvieron su segunda reunión virtual, en donde acordaron presentar la ruta crítica para el desarrollo de la vacuna mexicana, es decir, definir los objetivos, metas, necesidades y un cronograma, pero lo que es un hecho, es que la vacuna no estará lista antes de que termine el año, dijo la coordinadora de los científicos.

“Las vacunas son procesos de muy largo aliento, no la podemos tener en dos meses, ni en tres meses, sabemos bien que será hasta principios del próximo año, cuando empiecen a salir los primeros resultados, México tiene que estar listo y tiene que probar varios tipos de antígenos, de estrategias, de plataformas, para a ver si alguna de ellas”.

La CEPI estima que costará 2 mil millones desarrollar una vacuna en los próximos 12 a 18 meses, y hasta ahora han recaudado 1.4 mil millones; pero México cuenta con menos recursos, por lo que formar parte de esta alianza le permitirá acceder a ellos. Además de que los propios investigadores pueden seguir buscando financiamiento por sus medios, como en el caso de la vacuna de la UNAM que consolidó una alianza con el gobierno de la Ciudad de México.

“Aquí la cuestión es colaborar, no competir. Hacer una vacuna es un proyecto que cuesta millones de dólares y no es posible limitar a los investigadores a que solamente los apoye una institución. Tengo la seguridad de que no se está apoyando ni con una mínima parte de lo que se necesita, por eso es tan importante la colaboración internacional, porque la CEPI tiene posibilidades de apoyar proyectos mexicanos, que seguramente van a cumplir todos los requisitos y todo el rigor que esta organización exige y eso nos va a ayudar, porque estamos conscientes de los pocos recursos que tenemos”.

En 2006, Esther Orozco fue la primera directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, creado por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Tras la epidemia de influenza, en 2010 fue electa como rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, hasta 2013 tras la revocación de su mandato. Desde esa fecha regresó de tiempo completo a su laboratorio en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav, donde junto con sus estudiantes de posgrado desarrollaron una vacuna contra la amibiasis.

