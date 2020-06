“No son vacaciones “normales” no saquen a los niños y niñas” El consejero de la UPF señaló que el regreso a clases en el estado de Tamaulipas, está programado para el lunes 31 de agosto, pero dependerá del número de contagios que se registren en esas...

TAMPICO, TAMAULIPAS.-“No son vacaciones “normales”, no saquen a los niños, a las calles, a los parques o al centro de la ciudad” exhortó la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas.

Tras haber concluido el ciclo escolar 2019- 2020 el pasado viernes 5 de junio, en el caso de las escuelas públicas David Hernández Muñiz consejero de la UPF, pidió a los padres de familia a que tengan prudencia en sacar a sus menores hijos a la calle.

“Hacemos hincapié en que no son vacaciones; que a pesar de que son vacaciones de verano, no hay condiciones para que los niños anden jugando en la calle, en el parque o acudan a los centros de la ciudades, debido a que hay muchos contagios de Covid-19” dijo

Refirió que la Unión de Padres de Familia reitera el llamado a los padres y tutores de los menores a que estén concientes, de que no se ha llegado al pico más alto de la pandemia por el Covid- 19.

“Hacemos un llamado a todos los padres para que actúen en forma responsable, que cuiden a sus hijos y que no los expongan en la vía pública para que no se contagien” explica.

Hernández Muñiz señaló que los niños y niñas también se contagian del virus y hay una estadística oficial que lo demuestra ya que en la zona sur ya se han registrado casos.

“Como padres de familia, es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros hijos y el exhorto que les estamos dando, es que no salgan los niños de casa, porque no son vacaciones “normales” y a pesar de que ya hayan abierto algunos negocios, hay que tomar muchas precauciones” dijo.

El consejero de la UPF señaló que el regreso a clases en el estado de Tamaulipas, está programado para el lunes 31 de agosto, pero dependerá del número de contagios que se registren en esas fechas, por lo que es necesario seguir las recomendaciones sanitarias.