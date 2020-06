Cuatro escuelas desobedecen a la SET Hacen graduaciones en caravanas vehiculares

TAMPICO TAMAULIPAS.- Cuatro escuelas primarias de Tampico realizaron un protocolo de graduación a pesar de qué está prohibido por las autoridades de la Secretaría de educación en Tamaulipas, por lo que desobedecieron esta indicación.

La jefa de los Servicios Regionales de la Educación en Tampico, profesora Ana Bertha Vázquez Hernández señaló que el viernes 12 de junio se realizaron dos graduaciones y este lunes 15, también fueron otras dos graduaciones: de tres escuelas particulares y una pública.

“Hemos tenodo problemas desde el viernes y también este lunes, porqué porque las personas no entienden y por ello la Subsecretaría tuvo que sacar el comunicado; a las personas se les dice que no salgan y que no saquen a los niños y están haciendo estas caravanas donde algunos de ellos (alumnos) bajan y saludan ” dijo.

Indicó que aunque sólo fueron cuatro graduaciones que se realizaron en caravanas vehiculares, está prohibido que se realice de esta manera.

“Tuvimos una reunión con toda la estructura educativa y se le volvió hacer el llamado puesto que ya se había dado la instrucción de manera verbal pero ahorita por escrito se les tuvo que dar la instrucción de nuevo” dijo

Reiteró que sigue la contingencia y que es una incongruencia que en las escuelas estén pensando cómo van a recibir a los niños el próximo ciclo escolar y hayan decidido realizar este tipo de ceremonias de graduación.

“ Caen en la presión de los padres de familia de que hagan este tipo de ceremonias pero no se puede, están prohibidas y es necesario concientizar a los padres de familia que seguimos en contingencia y que no pueden sacar a los niños” dijo

Explicó que las boletas se estarán enviando por correo electrónico u otro medio en el caso de los certificados, con la finalidad de evitar que los profesores tengan contacto con los menores.

Vázquez Hernández indicó que además es un riesgo para las profesoras y maestros que pertenecen a grupos vulnerables o que son adultos mayores.