Encuentran sin vida a la doctora trans Elizabeth Montaño, desaparecida desde hace 10 días

CIUDAD DE MÉXICO.- El 8 de junio se reportó la desaparición de la médica María Elizabeth Montaño Fernández, no obstante, la tarde de este jueves localizaron su cuerpo sin vida en las inmediaciones de la carretera federal México-Cuernavaca.

El cuerpo de la médico transgénero fue localizado un costado de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Coajumulco, del municipio de Huitzilac, colindante con la ciudad de México.

Alrededor de las 16:00 horas, elementos de seguridad y rescate recibieron el llamado de que en el kilómetro 55 de la carretera, había sido encontrada una persona que al parecer se encontraba inconsciente.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se comprobó que la persona localizada carecía de signos vitales y se trataba de María Elizabeth.

Hasta el momento, la Fiscalía General del estado no ha dado mayor detalle sobre las primeras indagatorias en las que se podría informar cuánto tiempo había transcurrido el cuerpo sin vida hasta el instante en que fue localizado.

Montaño Fernández, de 47 años, de profesión médico y con sede laboral en el centro médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Cuidad de México, fue reportada como desaparecida desde el pasado ocho de junio.

Según fichas de búsqueda de autoridades de la capital del país, la médico había sido vista por última vez, alrededor de las 8.30 de la mañana del pasado ocho de junio, cuando salía de sus labores.

María Elizabeth Montaño salió de su casa al trabajo hace 10 días y no pudo volver.

Hoy fue encontrada sin vida.

No olvidemos su nombre.

No olvidemos que luchó para la atención medica de la comunidad LGBT+

No olvidemos que fue asesinada.#JusticiaParaMariaElizabeth pic.twitter.com/U0JAhx0P2B

