Una vez más: WhatsApp presenta fallas a nivel mundial La plataforma de mensajería más famosa del mundo volvió a presentar fallas técnicas este viernes.

CIUDAD DE MÉXICO.- La plataforma de mensajería más famosa del mundo volvió a presentar fallas técnicas este viernes. De acuerdo con el sitio web Downdetector, desde las 11:00 am el app presenta fallos de conexión a nivel mundial, en países como España los usuarios están teniendo problemas para iniciar sesión, en México los internautas tienen inconvenientes para recibir y enviar mensajes.

En el resto de la región, incluida Costa Rica, los usuarios tienen problemas a la hora de configurar la privacidad de su perfil, es decir, si tenían que no se viera su última vez de conexión y quieren cambiarlo, el app tira un fallo que no le permite continuar y por ende no realiza los cambios. Además, no permite ver si el usuario con el que se está chateando está en línea.

Por el momento la compañía no ha dado detalles sobre qué podría estar causando los inconvenientes.

CON INFORMACIÓN DE CRHOY.COM