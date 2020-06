Entregan «cajitas feliz» a papás hospitalizados Padres internados en el hospital General de Zona 48 “San Pedro Xalpa”, recibieron cajitas felices llenas de animo y amor, además se les entregarán cartas y videos de sus familiares

Ciudad de México.- Carros, corbatas, globos y juegos de video son los regalos que incluyen las “cajitas felices” que se entregarán a varios pacientes por el Día del Padre, en el Hospital General de Zona 48 “San Pedro Xalpa”.

Son cortesía de los empleados del Departamento de Nutrición y Dietética y no implicaron gastos onerosos, sino mucho ingenio y dedicación para dibujar estos objetos en los empaques de los alimentos que darán hoy a los hospitalizados por Covid-19.

«¡Este juego lo ganamos todos!”, se lee en un empaque con la imagen de Mario Bros, a quien se le ve correr esquivando al coronavirus.

A otro padre se le regalará una corbata amarilla, también pintada sobre el unicel.

«Eres el ser más fuerte del mundo. ¡Feliz Día, papá!”, es el mensaje.

La idea fue de la nutrióloga Ivonne Moreno, quien agrega que además se les entregarán cartas y videos de sus familiares.

En entrevista, aclara que debido a las circunstancias por las que los pacientes atraviesan no se puede instituir una comida en general para festejar este domingo. Explica que se diseña una dieta especial para cada paciente, pues sus circunstancias son diferentes.

Algunos tienen diabetes, otros sufren de hipertensión, tienen dolencias en los riñones, o simplemente por las consecuencias del virus, no pueden comer de la manera acostumbrada.

«Sabemos que es difícil por eso buscamos llevarles un detallito, mensajes de aliento”, señala.

Las cartas, detalla, fueron enviadas a través de un buzón que colocó en la entrada del nosocomio desde el pasado martes.

Mientras, adentro, 10 trabajadores de nutrición destinaron sus horas de descanso a destapar plumones de colores y plasmar imágenes de ánimo.

“Tengo corazón chillón. Me he encariñado mucho de los pacientes de ahí (zona cero), de personas mayores, pues los ves acostados en una cama, tristes. Luego ves a pacientes llorando, rezando para su recuperación y son momentos de quiebre. Luego no te escuchan por el equipo, por eso fue la manera que encontramos para llevarles ánimo, cariño con los dibujitos”, afirma.

Además, apunta, a ellos como especialistas les sirve como terapia de relajación, por lo que los mensajes seguirán llegando a los pacientes el tiempo que la pandemia siga activa.