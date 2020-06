Tiroteo en Minneapolis deja un muerto y 11 heridos

La ciudad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos -donde se registró el asesinato de George Floyd a manos de un policía-, vuelve a ser noticia este domingo tras registrarse un tiroteo que dejó un saldo de 11 heridos y una persona muerta, informó el departamento de Policía local.

Alrededor de las 01:47 horas de este 21 de junio, a través de twitter, la Policía de Minneapolis reportó un tiroteo en la Avenida Hennepin. Para las 03:11 horas, se reportó la cifra oficial hasta el momento.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020