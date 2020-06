Columnas: EL KIOSKO El PAN de Madero: Jaime apoya a Carlos

Hace un mes, en un lugar de Ciudad Madero, se concretó un significativo encuentro para visualizar el futuro electoral de Acción Nacional en el municipio: El Grupo 21, encabezado por el empresario Jaime Turrubiates Solís, se reunió con el joven Carlos Fernández Altamirano.

Tras una diálogo cordial, se llegó a un acuerdo: Ellos van juntos hacia el proceso electoral del próximo año. El apoyo es mutuo.

Sin embargo, Jaime Turrubiates Solís sabe perfectamente que quien trae todas las cartas para jugar como candidato a la presidencia municipal maderense es el director del Instituto del Deporte en Tamaulipas.

Eso es lo que se percibe, eso es lo que se nota de múltiples formas y maneras.

Eso es lo que se ve y se siente al interior y el exterior del PAN en la urbe petrolera. Esa es la política real.

Por esa razón, Jaime Turrubiates respalda el proyecto de Carlos Fernández Altamirano como aspirante a la nominación panista a la alcaldía de Ciudad Madero.

Junto con el ex alcalde, apoyan el proyecto político del joven funcionario la regidora Crystal González y la ex candidata a diputada local Alma Guevara Ruiz, así como el ex director de Servicios Públicos, Andrés González y Cristal Reséndiz.

Claro, en ese equipo, figura el operador político Ricardo Villarreal Mendoza, conocido como ‘Blue Demon’ y amigo desde hace muchos años de Jaime Turrubiates Solís.

El ‘Grupo 21’ es un híbrido político, una interesante mezcla: en esta escuadra participan panistas, ex militantes blanquiazules e integrantes de la sociedad civil que simpatizan con los programas e ideales de Acción Nacional. También hay líderes de colonos.

De esa forma, ‘Grupo 21’ ya opera tanto al interior del partido albiazul como hacia el exterior (en las colonias, con ciertas estructuras territoriales), a favor del joven Carlos Fernández Altamirano.

Si bien Jaime Turrubiates dejó de militar en Acción Nacional hace tiempo, el ex alcalde es visto con respeto en el panismo por su liderazgo en el sector empresarial y por su influencia en ciertos sectores sociales del municipio.

Por supuesto, Jaime quisiera ser el candidato a la presidencia municipal, pero… sabe que las cartas revelan otro nombre, el de un joven prospecto, deportista de toda la vida y profesional de la administración y las finanzas.

Quien también ya platicó con Carlos Fernández Altamirano sobre el futuro es Angélica de la Garza, coordinadora de los programas sociales del gobierno estatal en Ciudad Madero. Van en equipo. Los analistas ven a ‘Angie’ como candidata a la diputación local por el Distrito 20, con cabecera en la zona sur de Ciudad Madero.

Como se observa, el joven director del Instituto del Deporte en Tamaulipas construye su proyecto 2021 en base al diálogo y el acuerdo.

LA ASPIRACIÓN DE TOÑO HEREDIA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL

Vaya si causó revuelo la noticia (por medio de esta columna) de que el empresario José Antonio Heredia Niño quiere ser candidato del PAN a la diputación federal por el Octavo Distrito, con cabecera en Tampico.

Hubo reacciones de miembros de Acción Nacional… de militantes del Revolucionario Institucional y hasta de integrantes del Movimiento de

Regeneración Nacional y de otros partidos. De todos lados. Es decir, hizo ruido, no pasó desapercibido.

Toño Heredia, actual regidor del Cabildo porteño y el único edil albiazul en lograr ser reelecto, abordó el tema de su aspiración política con el mismísimo presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

Algo muy importante: Desde el más alto nivel del estado, le dieron el aval de buscar la candidatura. Ya se verá, con el paso de los meses, su posicionamiento. Por tanto, tiene tarea por delante.

José Antonio Heredia, vale subrayarlo, apoya plenamente la reelección de Chucho Nader como presidente municipal de Tampico en 2021.

POLANCO GANA PUNTOS EN TERRITORIO…

Otro prospecto para competir en las urnas el próximo año, pero a la presidencia municipal de Altamira, es el secretario de Bienestar Social del

Ayuntamiento, Alfredo Polanco Aguilar, quien cada día gana más puntos a nivel territorial.

Paso a paso, día con día, el funcionario suma apoyos y respaldos. ¿Será el candidato del PAN a la alcaldía altamirense? Esa es la meta.

Y PARA CERRAR…

Renato Molina Arias, ex diputado federal, ya está de regreso en tierras del Nuevo Santander.

El operador político morenista ha sido visto por Ciudad Madero y Matamoros, así como en la capital del estado. Está claro que viene a apoyar proyectos rumbo al 2021.