Columnas: Confesionario México su hedor a muerte…

Aplicados en una carretera de Guanajuato este sábado fueron encontrados entre 10 y 12 cuerpos acribillados a tiros, Sonora tubo el viernes su propia guerra en Caborca, mientras en no pocos hospitales del país, como en el del IMSS de Reynosa camiones frigoríficos apilan cadáveres de víctimas del Covid-19, en México la muerte ha sentado sus reales y su hedor se percibe desde Baja California hasta Quintana Roo.

Así es mis queridos boes, de enero a Mayo, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran 14 mil 631 homicidios dolosos; es decir ejecutados, muertos en balaceras, apuñalados y demás.

La curva de la violencia en México está muy lejos de aplanarse, incluso mientras el país ha estado en reclusión voluntaria por la pandemia, se siguen rompiendo récords de muertes y en el periodo que señale arriba, el número es 3.26 por ciento superior al mismo periodo del 2019, marcado también como el año más violento del que se tenga registro en el país.

Los puntos de inflexión en el número de muertos mensual, que señala una y otra vez Alejandro Durazo, titular de Seguridad Publica Federal, es el equivalente al aplanado de la curva epidemiológica de Hugo López Gatell con el Covid-19, solo ellos la ven, porque los números los desmienten.

De Enero a Mayo del 2019, hubo, según los registros de Durazo y compañía, 14 mil 169 homicidios dolosos en México, y como señale arriba ahora fueron 14 mil 631; la ‘maldita’ curva se propone a llamar mentirosos a los de la 4T.

La epidemia de violencia que vive el país escala, al grado de que este fin de semana El Mencho, líder del Cartel de Santiago de Lima, que opera en Guanajuato, se dio el lujo de amenazar al gobierno federal, luego de que su madre y hermanas fueran detenidas por la autoridad.

Con esa sola epidemia, México tendría para estar de luto, pero la otra nos está resultando más mortífera, la del Covid en menos de 4 meses ha contabilizado hasta ayer 21 mil 825 muertos, cifra que por día en las últimas semanas supera en promedio los 500 decesos.

Ayer fue la segunda peor jornada en cuanto a muertes por Covid en el país, se contaron 1 mil 44 defunciones, apenas abajo de la cifra récord que fue el 4 de junio con 1 mil 92 decesos.

También fue el segundo día con más contagios al sumar 5 mil 343 ayer, mientras que el jueves la cifra récord fue de 5 mil 662. Es la curva ‘maldita’ que insiste en llamar mentirosos a los López, a Gatell y a Obrador que en reiteradas ocasiones han dicho que estamos de salida, desde finales de abril nos están prometiendo que la curva va para abajo y casi termina junio y no deja de ir al cielo.

Es decir, que tan solo este año y por dos factores, sin contar con los suicidios por la pandemia o por la violencia o por la crisis económica, en México se cuentan 36 mil 456 muertes, lo que significa tal vez al triple de familias enlutadas, de decenas de huérfanos y viudas y hartas madres y padres llorando por sus hijos fallecidos.

¿Se le tienen que cargar a Andrés Manuel López Obrador esos más de 36 mil muertos?, depende de quién responda.

El hecho es que los cadáveres ahí están, unos enterrados, otros en frigoríficos, unos por la violencia y otros por la pandemia.

Cierto es que AMLO prometió que llegando al gobierno, allá por diciembre del 2018 comenzaba a serenar a México, acabaría con la violencia y meses después hasta decretó terminada la guerra contra las bandas de la delincuencia organizada.

Fue un cese de fuego y combate unilateral, los malos se rieron en la cara del presidente que los amenazo estúpidamente con acusarlos con sus mamás y abuelas y les lanzó un ‘fuchi caca’ con lo que pensaba espantarlos.

Desde el año pasado se le dio en bandeja de plata la Guardia Nacional, pero ni con ello ha bajado la criminalidad, ahora regreso al Ejército a tareas de seguridad pública y tampoco ha funcionado.

Por el lado de la pandemia hizo oídos sordos a quienes le urgían tomar medidas drásticas mientras en Europa y Estados Unidos el Covid avanzaba, él llamaba a dar besos y abrazos y pedir que no tuviéramos miedo. No se cerraron aeropuertos y nunca hubo confinamiento obligatorio y ha mentido una y otra vez que ya estamos de salida, mientras los hospitales se saturan, las funerarias no se dan abasto y busca afanosamente respiradores por el mundo para que la cifra de muertos no se siga incrementando.

Claro que AMLO no generó la guerra entre bandas, como tampoco creó el Covid-19, pero si es responsable de no implementar estrategias para que una y otra pandemia sigan matando mexicanos, mientras él se pelea con la oposición, la IP, destruye instituciones y construye obras faraónicas que nadie cree que funcionen. Si tiene conciencia, muchos muertos estarán en ella.

El impuesto a los cochinos…

La propuesta del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de imponer un gravamen a las empresas que contaminen el ambiente, entre ellas más más sucias CFE y PEMEX ha sido replicada ya en varios estados.

Jalisco, Nuevo León fueron quienes pronto se adhirieron a la propuesta de Tamaulipas, pero ya son ocho entidades las que alistan las iniciativas ante la prohibición de la 4T a la generación de energías limpias, el tema dará mucho de qué hablar en los próximos días y semanas.