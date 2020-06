Cierre será sólo para los incumplidos: FECANACO El cierre de negocios no esenciales en Reynosa y otros municipios, no será generalizado

CIUDAD VITORIA, TAMAULIPAS.- El cierre de negocios no esenciales en Reynosa y otros municipios, no será generalizado sino que será en aquellos que incumplieron con los protocolos de salud y contribuyeron al incremento desbordado de contagios.

Personal de Salud inició este martes las visitas con las clausuras, medida que lesionara a un importante número de empresas pero se considera necesaria, informo Abraham Rodríguez Padrón, director de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas.

El empresario reconoció que las pérdidas económicas por el confinamiento social, supera los 4 mil millones de pesos mensuales en el estado.

Dijo que “Reynosa presentó mayores contagios por lo que ahora se van a tomar medidas que no nos gustan a muchos pero que de acuerdo al Comité Estatal de Seguridad en Salud son necesarias y es la de cerrar algunas actividades no esenciales que se habían abierto el primero de junio pero tenemos entendido que van a ser solo los negocios que no cumplieron y que firmaron una carta compromiso, la autoridad va hacer visitas a partir de hoy martes , para clausurar negocios”, indicó.

Dejó en claro que no son cierres generalizados y “lo que se está tratando es que los negocios puedan permanecer abiertos y ver los principales focos donde tenemos el crecimiento”, cerró.