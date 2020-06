Harán trabajos de bacheo en Corredor Urbano Los trabajos comenzarán en un mes aproximadamente

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, solo serán realizados trabajos de bacheo por parte del Gobierno de Tamaulipas.

El Director de Obras Públicas, Luis Carlos Leal Contreras, detalló que los trabajos comenzarán en un mes aproximadamente y en caso de que no se lleve a cabo la rehabilitación, el ayuntamiento se encargará de la obra.

«Investigando ya hay un contrato por parte del gobierno del estado y ellos aparentemente van a arreglarlo, preguntamos hace 3 semanas y nos comentaron que en un mes, ponle que se prolongue un poquito por que es una licitación».

La reparación del Corredor Urbano tiene un atraso de cuatro años, ya que sólo se hizo del lado de Altamira, mientras que en los siete kilómetros que corresponden a Madero hay una gran cantidad de baches.

«No tenemos un dato oficial pero sí está un poco dañada, ya habíamos bacheado pero es imposible por la cuestión de la adherencia que con la lluvia se desprende».

Leal Contreras, enfatizó en que el mantenimiento del corredor no es área municipal, «nos comentaron que era bacheo, reencarpetado es darle un acabado de tres centímetros a lo mucho,» en la administración pasada se hizo un reencarpetado, pero llegó hasta el límite con Altamira y aquí dejaron pendiente, no sabemos si es bacheo o reencarpetado suponemos que es bacheo porque están marcados con flechas los puntos de bacheo».

«En dado caso que no, nosotros tenemos que entrarle pero es un tramo que no le corresponde al municipio, está en el municipio pero no lo ha entregado el gobierno del estado».