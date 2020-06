La enfermera boliviana que se ha vuelto viral a golpe de pedal Bolivia, en el fragor de la batalla contra el coronavirus, ha encontrado a su heroína. Se trata de Mary Luz Salazar, una enfermera de 28 años que se ha vuelto viral sin saberlo.

BOLIVIA.- La joven enfermera Mary Luz Salazar volvía de una larga jornada de trabajo en su hospital, de nada menos que 12 horas, cuando de pronto, se hizo viral. Alguien la fotografió pedaleando incansable bajo la lluvia y en un suelo totalmente inundado por agua mientras se dirigía a su casa.

Buying #surgicalgloves destination: #Bolivia please send leads or quotes by private message. gracias~ (pictured, nurse #MaryLuzSalazar biking home after a 19-hr shift) pic.twitter.com/ikuaZ1FfdH — Ed Young (@edwardcyoung) June 23, 2020

El medio boliviano El Deber ha charlado con esta enfermera del Centro de Salud Vida y Esperanza, de la ciudad más poblada del país, Santa Cruz, que ya se ha convertido en el símbolo de la dura batalla que los sanitarios del país andino está librando contra el coronavirus.

«La verdad, ni me di cuenta. Yo estoy ahí luchando para cruzar rápido, para no mojarme. Era muy temprano y recién cuando llegué a mi casa, mis primas me avisaron y grabaron cuando llegaba», declara la protagonista de esta historia.

Este período tan complicado está suponiendo una prueba de fuego para los médicos y enfermeras de Latinoamérica y el mundo, y en el caso de su centro médico, Salazar comenta que muchas personas «están llegando en estado crítico, con ansiedad y miedo. Enojados, exigiendo atención inmediata», y eso lo dificulta todo, pero el personal se mantiene firme.

Una amenaza biológica de la talla del SARS-CoV-2 da lugar a situaciones límite, y esta joven y sus compañeros se enfrentan a diario a la cara más temible de este:

«Es complicado y riesgoso, pero nosotros siempre estamos con las medidas de bioseguridad que nos dotan en el centro de salud. Tratamos de cuidarnos y alimentarnos bien y cumplir con los protocolos en estos momentos tan difíciles», apunta la chica, quien aprovecha para pedir que los familiares de los enfermos traten bien al personal médico, ya que a veces les puede el estrés de la situación.

Bolivia cuenta con al menos 25.493 casos confirmados de infección por coronavirus, mientras que un mínimo de 820 personas falleció, según datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins. Los últimos días están dejando unos de los peores resultados vistos en el país desde que comenzó la pandemia.

MARY LUZ SALAZAR TENDRÁ ÍTEM DEFINITIVO PARA TRABAJAR. La ministra de Salud, Eidy Roca, me acaba de llamar para pedirme su número de teléfono y darle la buena noticia esta misma noche. La auxiliar de enfermería ejerce desde hace seis años su profesión pic.twitter.com/PhaITkBBOf — tuffiare (@tuffiare) June 23, 2020

CON INFORMACIÓN DE SPUTNIK