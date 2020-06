‘Oye Siri, me van a arrestar’ un atajo que podría salvarte la vida ‘Oye Siri, me van a arrestar’ un atajo de iPhone que podría salvarte la vida.

CIUDAD DE MÉXICO.- ‘Oye Siri, me van a arrestar’, un atajo de iPhone podría salvarte si corres el riesgo de ser víctima de algún abuso policial.

A pesar de que este atajo no es nuevo, pues fue creado en el año 2018, desgraciadamente por la inseguridad del país y el abuso policial que se ha registrado en las últimas semanas, esta opción está cobrando popularidad.

Dicho atajo permite a los usuarios alertar y registrar automáticamente sus interacciones con la policía.

¿Cómo se activa este atajo?

Para activarlo basta con decir ‘Oye Siri, me van a arrestar’ para que automáticamente se pause cualquier video o música que se esté reproduciendo, después baja el brillo en la pantalla del teléfono, se activa el modo ‘No molestar’ para bloquear las llamadas entrantes y se activa la cámara frontal para iniciar una grabación de video.

Cabe mencionar que el sistema también envía un mensaje a un contacto previamente designado, haciéndoles saber que te están deteniendo y cuál es tu ubicación actual.

Además una vez que detienes la grabación, envía una copia del video a tu contacto designado y te da la opción de enviarlo a tu iCloud o Dropbox.

¿Cómo obtengo el acceso a la función?

– Descargar la aplicación ‘Shortcuts’ en tu iPhone.

– Abre la app y, en la esquina inferior derecha da clic en la opción ‘Gallery’, entonces te aparecerán todos los accesos directos que puedes ejecutar.

– Ve a la configuración y permite activar la opción ‘Permitir accesos directos no confiables’. Clic en el link de «I’m getting pulled over» y da otro clic en ‘Obtener acceso directo’.

– Una vez que se despliegue en la pantalla, desplázate hacia abajo y da clic en ‘Agregar acceso directo no confiable’, ahí podrás elegir un contacto al que se enviará tu ubicación y una copia de la grabación de video.

Algo que debemos resaltar es que esta tecnología solo funciona en inglés por lo que, si quieres utilizarlo, la orden tendrás que darla en ese idioma («I’m getting pulled over»).

CON INFORMACIÓN DE AM