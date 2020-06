Volverán a cerrar 800 negocios en Victoria Tras conocerse el plan emergente para contener los contagios en la ciudad, el comercio organizado advirtió que a partir de mañana volverán a suspenderse muchas actividades

Empresarios de Tamaulipas reaccionaron a la decisión del Comité Estatal de Seguridad en Salud de ampliar a seis municipios más, incluido Ciudad Victoria el plan emergente del Gobierno del Estado para contener el elevado número de contagios y defunciones por COVID.

Con este plan, se cierran de nueva cuenta todas las actividades no esenciales y del 28 de Junio al 11 de Julio solo abre empresas y negocios esenciales, razón por la que este lunes se reunirán todas las cámaras de comercio para fijar una postura en relación a este retroceso.

Luego de que se había decretado este plan emergente para los municipios de Nuevo Laredo y Reynosa, ahora se extendió a Matamoros, Rio Bravo, Tampico, Madero Altamira y Ciudad Victoria donde se colocaran filtros en las avenidas principales en puentes peatonales coordinados entre ayuntamientos, policía estatal, transito, y fuerzas armadas, además se suspende el transporte público los días 4 y 5 de Julio, mientras que autobuses circulan al 50 por ciento de su capacidad.

El presidente de la CANACO Victoria José Luis Loperena González advirtió que con esta medida se cierran 800 empresas del ramo no esencial que ya habían podido abrir al 25 por ciento de su capacidad, situación que acelerara la quiebra de un gran número de negocios, que no habían podido recuperarse del confinamiento y parálisis anterior, y con esta medida de nueva cuenta se detienen los ingresos, resaltando que los que apertura son los negocios esenciales y cierran los no esenciales, de hecho se acordó que las tiendas de conveniencia sea cerradas los sábados y domingo.