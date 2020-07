Solo hay 30% de disponibilidad de camas El director del Centro de Salud de Tampico reiteró el llamado a las familias a que eviten hacer reuniones o fiestas en sus hogares donde se reúnan gran cantidad de personas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.-La ocupación hospitalaria en la zona sur de Tamaulipas va en incremento y hasta el momento, solo se tiene un 30% de disponibilidad.

El Director del Centro de Salud en Tampico Genaro Rafael Ortiz Rentería, hizo un llamado a la población a que acate todas las medidas sanitarias, luego de qué va en aumento, el número de casos y Tampico ya supera los 1,116 casos de acuerdo al reporte del domingo.

“Hacemos una exhortación a todas las personas crean o no crean, que existe la enfermedad, a que usen su cubrebocas, que guarden la sana distancia y que eviten estar en aglomeraciones de personas” dijo.

Sostuvo que si las personas no hacen caso de las indicaciones ,continuará en aumento el número de casos de Covid- 19.

“La saturación de los hospitales va en incremento y va a llegar un momento en el que se plantee donde se van a internar los enfermos (…) ya estamos en un 70% de ocupación tanto en el hospital Canseco como en el hospital Torre Cantú” dijo.

“Siguen las reuniones familiares y esto es un riesgo fuerte de contagio, sobre todo para las personas mayores de edad y que padezcan alguna enfermedad” explicó.

El funcionario de salud señaló que sigue la ignorancia de las personas quienes señalan que el virus no existe.