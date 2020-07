Alerta: cerrarán otro puente internacional Los campesinos que bloquean desde ayer el Reynosa-Pharr advirtieron que esta tarde podrían apostarse también en Los Tomates, de Matamoros

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Productores del norte de Tamaulipas que mantienen tomado el puente internacional Reynosa-Pharr, anunciaron que en el transcurso de este jueves grupos de campesinos podrían tomar el puente internacional “Los Tomates”, en el municipio de Matamoros, para ampliar las protestas por la falta de apoyo del gobierno federal.

Rubén Rodríguez López, Presidente del Comité Municipal Campesino de San Fernando, dijo que actualmente se encuentran entre 300 a 400 productores con maquinaria, equipo y vehículos, realizando una protesta pacifica en el puente internacional de Reynosa.

“Ya vienen mas campesinos y productores, de diferentes puntos del estado a reforzar las manifestaciones y en las próximas horas se tomará el acuerdo entre las organizaciones de ir a Matamoros y cerrar el puente Los Tomates, lugar donde el gobierno federal esta enviando la carga internacional, luego del cierre del puente Reynosa-Pharr”.

Indicó que el gobierno federal no les deja otra salida que las protestas, ya que se niega a atenderlos y brindarles alguna respuesta a la solicitud de apoyos que han dirigido a la Secretaria de Agricultura y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que estamos pidiendo es un precio de garantía para el sorgo de 3 mil 735 pesos y la SADER, sea negado a atendernos, ya fuimos a México y no nos escucharon, cerramos carretera y no nos hicieron caso, por lo que ahora hemos decidido cerrar los puentes internacionales y no los abriremos hasta que nos den los apoyos”.