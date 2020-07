Director de la OMS llora y pide unidad ante covid

SUIZA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un fuerte llamado al mundo para luchar contra la pandemia de COVID-19 y entre lágrimas criticó la falta de unidad ante el problema.

«¿Qué tan difícil es para los humanos unirse para luchar contra un enemigo común que está matando personas indiscriminadamente? ¿No podemos entender que las divisiones o las grietas entre nosotros son realmente ventajosas para el virus?», dijo en conferencia de prensa.

