Agobia Covid-19 a fruterías Sin ventas y hay muchos merma de mercancía

PUEBLO VIEJO.- Negocios del giro de frutas y verduras, están enfrentando una crisis como nunca antes se había vivido a causa del de la pandemia del coronavirus.

Al respecto de este panorama la propietaria de la miscelánea y frutería «El Golfo», Rosario Rivera, manifestó que sus ventas han caído a más del 50%.

Por lo anterior se ha visto obligada a reducir la compra de mercancía por el riesgo constante de que se le eche a perder, ya que con el inicio de la pandemia, se generaron graves mermas, lo cual dijo es dinero perdido.

«se que mi negocio se ve y triste no está bien surtido, pero no lo puedo meter más mercancía porque no hay ventas,la gente no tiene dinero, hay mucho desempleo y solamente ocasionaría que el producto se me echara a perder».

Agregó que incluso cuando pasa el camión dela basura ya tiene arpillas llenas con lechugas que se echaron a perder, tomates podridos limones que ya no sirven .

Dijo que por ello está comprando sólo lo necesario para sobrellevar las pocas de ventas que está teniendo, admitiendo con tristeza que su sector no he tenido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno Federal o estatal, durante esta contingencia de salud.

Dijo que los cierres de comercios realizados en Tampico los pasados fines de semana no les favorecieron absolutamente nada, ya que también se suspendió el transporte y la gente no acudió a este sector.

Dijo que tiene 13 años instalada en el sector del paso del humo y nunca había enfrentado una crisis como ésta, sin embargo dijo que seguirá luchando por su familia y tiene la fe de que este problema del coronavirus termine.