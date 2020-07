La gimnasia es la vida de Damaris Para Ledia Damaris, su vida es la gimnasia, deporte en el que ha vivido grandes experiencias desde ser buscada para nacionalizarse de un país exótico hasta ser de las mejores del continente, ahora buscará a...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Su vida ha sido completamente para la gimnasia. Desde que dio el primer llanto en este mundo, ese deporte estaba en su mente y sangre, por herencia de su madre y su tía, quienes son entrenadores y juezas en dicha disciplina; al final ella se convertiría en una de las mejores de todo México.

Así se puede describir brevemente a Ledia Damaris Juárez Aladro, quien con 18 años puede contar una vida deportiva de éxito y un sinnúmero de medallas ganadas oro, plata y bronce, que desde pequeña ganó en Olimpiadas Nacionales, torneos nacionales y hasta torneos internacionales.

Aún con su corta edad trabaja y no deja de aprender, ahora concentrada en un sólo objetivo y su más grandes sueño, que es estar en unos Juegos Olímpicos para representar a México.

Su calidad es indudable, e incluso hace varios años estuvo cerca de ser ‘robada’ por el país de Azerbaiyán, quien le pidió cambiar su nacionalidad para que representar a dicha entidad federativa, algo que al final terminó por rechazar.

Pero detrás de todo el éxito que ha tenido la oriunda de Tampico, Tamaulipas está un libro de historias de felicidad, tristeza, enojos, enseñanzas y experiencias que le han ayudado a conseguir una maduración deportiva.

Para conocer un poco a Ledia Damaris, ha retornar aproximadamente 14 años, pues tan rápido ella empezó a crecer, comenzó a practicar el deporte que le iba a robar a la larga, su corazón, su vida y se iba a convertir en lo más importante para ella.

“Yo comencé en gimnasia desde chica, no practiqué otro deporte. Mi mamá era juez y mi tía entrenadora y creo que por ahí empezó a gustarme. Estuve en el Club Regatas. Para empezar a competir sola, tienes que pasar por algo que se llama quinteta, yo me peleaba mucho con mis compañeras, no me gustaba hacer conjunto. Siempre me gustó ser individual, pero era por lo que tenía que pasar”, comenzó la entrevista.

Posteriormente, tuvo que salir de ese equipo, pues no le hacía caso ni a su tía ni a mamá en los entrenamientos, “no les hacía caso -entre risas-, me pasé a Unidad Deportiva de Tampico”, dijo.

Destacada desde pequeña

Desde que comenzó, Ledia fue una gimnasta destacada. Su flexibilidad casi de nacimiento aunado a su trabajo diario, la pusieron en el mapa nacional constantemente. Desde los siete años participó en las Olimpiadas Nacionales en las que siempre ganó medallas.

“Mi primera Olimpiada fue a los siete años y desde esos años fui a todas las Olimpiadas posibles y gracias a Dios gané medallas en todas las ediciones, yo lo veía como una diversión, todos se emocionaban cuando ganaba y yo la verdad estaba normal, yo lo que quería era divertirme; fui entendiendo todo ya cuando crecí. Una de las competencias que más recuerdo fue la de la Olimpiada Nacional del 2010, porque gané todo, ya sabía y estaba consciente de lo que representaba ganar una medalla para mi estado”, detalló.

Durante ese proceso se dio cuenta que la gimnasia era lo más importante, desde que comenzó la era juvenil, dio todo por la gimnasia, incluso, sacrificó el dejar a un lado la escuela en la que siempre soñaba hacer la secundaria por cambiarla y poder estar en una en la que pudiera tener el privilegio de entrenar dos veces al día.

Destacada a nivel internacional

De las decenas, tal vez cientos de medallas que tiene en su poder, la más importante para la tamaulipeca ha sido sin duda su presea ganada en los Juegos Centroamericanos que participó en el 2018.

En ese torneo dio de qué hablar a nivel nacional e internacional con una sobresaliente participación que le dio una medalla de plata y confirmó así como una de las joyas de México.

“Sin duda la más importante fue la de Juegos Centroamericanos de hace dos años, porque me costó muchísimo trabajo, fueron muchas cosas que conseguí y que viví, también me gustó mucho una de los Juegos Panamericanos de Juvenil. Me dio mucha emoción representar a México, es algo que no se puede explicar”, expresó.

Pensó en dejar la gimnasia

Previo a esa medalla y demás que ganaría posteriormente, Ledia dejó a un lado la gimnasia, por increíble que parezca. Este deporte ha sido su vida, pero llegó un momento en que la presión y otros problemas extra deportivos con su en ese entonces entrenadora, orillaron a buscar una ‘nueva vida’ o ‘vida normal’.

“Antes de que me fuera del CNAR para entrenar como seleccionada, yo me había salido de las gimnasia. Duré dos meses sin entrenar. Me salí por problemas de comunicación con mi entrenadora y otras circunstancias. Yo ya quería dedicarme a la escuela y buscar un deporte sólo para divertirme, ‘quiero mi vida normal’ decía, pero no, al final fueron más las ganas y mi gusto por la gimnasia, regresé y gracias a Dios se dio la posibilidad de participar en torneos internacionales y ganar esa medalla que tanto recuerdo”, puntualizó.

Pudo ser Azerí

Durante los diferentes campamentos que realizó en años anteriores, en unas de las visitas a Azerbayán, antiguo país de la Unión Soviética, recibió halagos a tal grado que le hicieron la invitación para que fuera ‘nacionalizada’ para que representar a dicho país en los certámenes internacionales.

“Me acuerdo cuando fui a Azerbaiyán con una compañera a entrenamientos, le gusté mucho a las entrenadoras de allá. Me dijeron muchas buenas cosas y me querían, querían que me cambiara de nacionalidad, que iba a vivir allá y me iban a dar todo, escuela, idioma y demás. Yo me acuerdo que estaba emocionada, pero era muy chica y no sabía cómo estaba los asuntos de culturales y quedó en anécdota”, recordó.

Así como ha pasado cosas dulces, también en su historia de vida deportiva ha tenido reveses, que la han hecho llorar y/o enojar, pues el esfuerzo que pone siempre en todo lo que hace, es lo máximo; en un torneo internacional que tuvo, le arrebataron prácticamente una medalla

“Por política a una de mis compañeras le dieron más finales, recuerdo que esa vez aún así en All Around logré el tercer lugar, pero también de México habían hecho el primero y el segundo, yo el tercero y por regla no pude subir al podio, sentí mucha decepción, uno como deportista siempre quiere ganar”, destacó.

La gimnasia le ha dado experiencias

Tanto deportivas como personales ha tenido experiencia que en su momento, pensaba no iba a vivir; Ledia ha ido de país en país, cultura en cultura; ha participado en competencias y campamentos en partes de Europa, Centroamérica y demás lugares del mundo, que nunca pensó conocer y menos siendo gracias al deporte, “vivir todas esas experiencias te da un plus, te motiva a seguir preparándote”, confesó.

Detrás de la Ledia deportista, está la Ledia estudiante; soñaba y pensaba ser médica, pero era algo imposible, “era eso o la gimnasia”, pero no quitó el dedo del reglón, “elegí la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac, hay un programa elite para deportistas y eso me convenció”, comentó.

Sueña en grande

Juegos Olímpicos y no hay nada más que tenga en su cabeza en el tema deportivo. La tamaulipeca se ha trazado desde hace tiempo, trabajar, sacrificarse y esforzarse por conseguir un sueño que tuvo desde pequeña, ir la máxima justa atlética.

“Creo que el sueño de todo deportista es los Juegos Olímpicos. Y a mi me gustaría ser la primera o de las primeras en ser representante de México en este deporte, pero es un proceso muy largo, esa es mi meta y es mi máximo sueño”, dijo.

Siempre alegre, positiva y perfeccionista en su trabajo, Damaris se mantiene firme y entrena a pesar de la cuarentena para seguir con el ritmo que tenía.

“No nos han dicho nada del regreso, está muy complicada la cosa por los contagios. Ahorita todo está parado, pero seguimos entrenando, una hora de ballet, después preparación física, obviamente no es lo mismo entrenar en casa pero pues hay que seguir con lo que podamos”, expuso.

Agradecida

Desde sus amigos y conocidos que la apoyan, hasta las personas más importantes en su vida como su familia, compañeras y miembros del equipo, Juárez Aladro se muestra y mostrará siempre agradecida por todo lo vivido y les dedica siempre cada logro que hace.

“Todo se lo debo a mis papás, son los que siempre ven por mi, no solo económicamente, sino emocionalmente, sino fuera por ellos, yo creo que no tuviera muchas cosas en mi carrera y el apoyo de mi estado, mi estado la verdad también me ha apoyado mucho y eso se los agradezco muchisimo y le dedico todos mis logros a ellos a mis amigos, entrenadores y demás famili quienes me han apoyado”, finalizó.

Por ahora, Damaris continuará con sus entrenamientos en casa y poniendo de su parte para su preparación y estar lista para cuando sea necesario regresar al CNAR y continuar con el nivel que mostró en los últimos meses.

LOGROS MÁS IMPORTANTES

-Campeona absoluta de olimpiadas nacionales desde 2009-2016

-Campeona Panamericana juvenil

-Medallista panamericana juvenil y mayor

-Medallas en torneos internacionales

-Participación en copas del mundo

-Medallista juegos centroamericanos

-Mundialista Baku, Azerbaijan 2019