Pide Rivas a ciudadanía ser corresponsable con el virus Manifestó que estamos en un periodo de aumento acelerado, exponencial del número de casos, al grado de que ya hemos rebasado los mil contagios

El presidente municipal Enrique Rivas, lanzó nuevamente un llamado enérgico a la población a mantenerse responsable en su casa para evitar la propagación del virus Covid-19, ya que a pesar de las medidas establecidas en la Jornada de Sana Distancia, como el cierre temporal de negocios, trabajo a distancia, Doble hoy No circula, restricción de movilidad, entre otras medidas, hay ciudadanos que no son responsables.

Señaló que estamos en un periodo de aumento acelerado, exponencial del número de casos, al grado de que ya hemos rebasado los mil contagios, y aunque el crecimiento es muy acelerado , todavía tenemos la oportunidad de frenar los contagio.

“Nuevamente, quédate en casa, si no tienes a que salir no lo hagas, ya rebasamos los mil contagiados y estamos muy cerca de llegar a los 100 decesos de personas que han perdido la lucha contra el Covid-19, si no creen en el virus no sé qué más tenga que pasar para que crean”, enfatizó.

Rivas Cuéllar dijo que entiende la desesperación de la ciudadanía del encierro voluntarios por la cuarentena, sin embargo manifestó que ahorita lo principal es cuidar la salud de las y los neolaredenses.

“Entiendo la desesperación de la gente, leo los comentarios en Facebook donde ya están desesperados, hay molestia también por la cuestión económica por querer recuperar su actividad comercial, pero ahorita tenemos que cuidar la salud para después atender de inmediato la cuestión económica”, afirmó el edil.

Aseguró que si la ciudadanía obedece y acata las recomendaciones sanitarias, se estaría en condiciones de hablar sobre la continuidad de la siguiente fase en la reactivación económica de la ‘nueva normalidad’.

Reiteró que su gobierno está haciendo todo lo posible para mitigar los efectos del virus en la ciudadanía, sin embargo dejó en claro que la ciudadanía también debe asumir la parte que les corresponde en las acciones de lucha contra el Covid-19.