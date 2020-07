Más del 60% de enfermedades infecciosas vienen de animales La mayoría de los veterinarios están expuestos a las enfermedades zoonóticas por el contacto que tienen con diferentes especies animales.

MÉXICO.- Cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de los animales al ser humano es conocida como una zoonosis y se estima que entre el 60 y 70% de las enfermedades emergentes y reemergentes que existen actualmente en el planeta son de origen zoonótico.

“Hay diversos orígenes, hay enfermedades virales, es decir, causadas por virus o también tenemos enfermedades causadas por hongos, por bacterias, por parásitos, inclusive por priones, que son partículas más pequeñas, son grupos de proteínas digamos, más pequeñas todavía que los virus”, explicó Jorge Francisco Monroy, médico y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Algunas veces, el primer contacto se da cuando aún son estudiantes, como fue el caso de Marisa Metaca.

“En ese entonces trabajábamos, hacíamos prácticas para una granja de aves en el municipio de Tecamachalco y tuve contacto con las heces y en algún momento debí de haberme llevado las manos a la boca o una situación así y comencé con problemas digestivos y posteriormente ya por medio de las pruebas de reacciones febriles fui diagnosticada con salmonelosis”, indicó Marisa Metaca, médica veterinaria zootecnista.

Cinco años después, laborando en un hotel para mascotas, hubo un brote producido por la bacteria Bordetella Pertussis, la cual provoca la tosferina, donde convivió con cerca de 30 perros enfermos.

Marisa, junto con otras dos personas se contagiaron.

“Los perros tosen, tosen, tosen, tosen, fiebre y sobretodo con una irritación muy fuerte en lo que son vías respiratorias superiores, en ese momento nosotros padecimos exactamente lo mismo, tos muy intensa, un poquito de fiebre, inflamación de amígdalas, entonces nos quedamos mudos como tres días, totalmente mudos, no podíamos hablar”, señaló Marisa Gabriela Metaca, médica veterinaria zootecnista.

Se estima que aproximadamente el 43.6% de las zoonosis presenta distribución mundial y que de estas, el 45% son de origen viral, 28% bacteriano, 20% parasitario y el 7% por agentes micoticos.

“Cuando un agente, un agente zoonótico sobretodo, se encuentra por primera vez con el ser humano, el choque es muy violento, que es lo que está pasando en este momento con COVID-19, como no estábamos nosotros con ninguna inmunidad ni acostumbrados a este agente, pues realmente hay mucha violencia en el choque y por eso hay tanta mortalidad”, comentó Jorge Francisco Monroy, médico y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

A pesar de haber padecido al menos cuatro enfermedades zoonóticas distintas, Marisa asegura que nada podría alejarla de su pasión por los animales.

“Miedo a seguir trabajando no, nunca me ha dado, con ninguna de las enfermedades que he padecido relacionadas con animales nunca, nunca ha quitado las ganas que tengo de seguir trabajando con ellos, si es un factor que me lleva a tomar consciencia de mis actos ¿no?, de cómo, qué movimientos hago, de qué superficies toco, de cómo llevar los procesos de desinfección y pues cada enfermedad que hemos adquirido y hemos tenido ha sido un aprendizaje para hacer mejor las cosas en la siguiente ocasión y que no nos vuelva a suceder”, dijo Marisa Metaca, médica veterinaria zootecnista.

Si se toman las medidas correctas de precaución e higiene, los seres humanos pueden convivir con cualquier tipo de animal sin poner en riesgo su salud.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA