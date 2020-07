Después de 20 años, Oprah cierra la edición impresa de su revista La revista mensual de Oprah Winfrey fundada hace 20 años dejará de imprimirse después de su edición de diciembre de 2020

La revista mensual de Oprah Winfrey fundada hace 20 años dejará de imprimirse después de su edición de diciembre de 2020, según dio a conocer el diario británico Daily Mail.

El personal de O: The Oprah Magazine, creado por Winfrey and Hearst Communications, fue informado de la decisión el viernes, informó Business of Fashion.

El informe llegó el día después de que el presidente de las revistas Hearst, que publica la revista, renunció después de ser acusado de acoso sexual.

Troy Young, de 52 años, quien se unió a la compañía en 2013 y se convirtió en presidente en 2018, está a la vanguardia de las quejas por hacer comentarios lascivos y sexistas en el trabajo donde supuestamente bromeó que requería un juguete sexual “más grande”, le preguntó a una empleada embarazada si su bebé era suyo y envió pornografía por correo electrónico a un editor de alto nivel de Hearst, según un informe del New York Times.

“Troy Young y yo hemos acordado que es lo mejor para todos nosotros que renuncie a su puesto como presidente de las revistas Hearst, con efecto inmediato”, escribió Steve Swartz, presidente y director ejecutivo de Hearst Corporation, en un correo electrónico al personal el jueves.

Young envió una nota al personal, el día antes de su renuncia, que decía que lamentaba los comentarios y entendía que se percibían como ofensivos, y agregaba que no lo representaban como persona.

“Lo siento y estoy comprometido con el trabajo que tengo que hacer aquí”, escribió en la nota, cuya copia fue revisada por The Wall Street Journal.

Winfrey, de 66 años, aún no ha confirmado la noticia de que su revista dejará de publicarse.

A partir de 2020, la circulación promedio pagada de la revista, que siempre presenta a Winfrey en la portada, fue de 2,2 millones de copias.

Tiene una audiencia impresa de 10 millones, lo que significa que cada copia de la revista fue leída por alrededor de cinco personas en promedio, afirma Hearst.

Si bien la mayoría de las revistas vieron una disminución en las ventas alrededor de 2009, la circulación de O ganó alrededor del cinco por ciento, según Associated Press. O también tiene una gran base de suscriptores negros en comparación con la mayoría de las publicaciones.

Los suscriptores negros representan el 35 por ciento de los lectores de O.

La revista solo es superada por la revista Essence en términos de diversidad de sus lectores, superando a BuzzFeed, Instyle, Refinry29 y la publicación hermana Elle, según el material promocional de la revista.