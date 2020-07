Columnas: El Kiosko Caso Lozoya: la conexión Marco Bernal

El reportaje publicado por la revista Proceso el pasado fin de semana sobre el polémico Caso Lozoya es revelador:

Dinero proveniente del piso 45 de la Torre de Petróleos Mexicanos no sólo fue utilizado para comprar el voto de legisladores y aprobar la reforma energética, sino que también fue enviado en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para apoyar a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones realizadas en 2016.

Una fuente, un ex empleado de Pemex, entrevistado por la reportera Jesusa Cervantes, revela que en ese año se entregaron maletas llenas de dinero a las oficinas del PRI en Tampico y Ciudad Madero.

La encargada de hacer la entrega del dinero era Rosario Brindis Alvarez, entonces titular de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos.

Ella fue designada en ese puesto por orden directa de Luis Videgaray, quien fuera, durante buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, un poderoso e influyente secretario de Hacienda.

Además, un amigo de Luis Videgaray fue candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas en 2016: Baltazar Hinojosa Ochoa.

Sin embargo, ni con todos los maletines de dinero que le enviaron desde la Torre de Pemex, ‘Balta’ pudo llevarse el triunfo: se convirtió en el primer candidato del PRI en perder una elección por la gubernatura tamaulipeca. Así pasará su nombre a la historia de la política estatal.

Baltazar Hinojosa Ochoa no aparece en el reportaje de la revista Proceso. Tampoco se precisa quiénes recibieron el dinero en las oficinas del PRI en Tampico y Ciudad Madero.

No obstante, sí se menciona el nombre de otro conocido priista matamorense, quien aspiró a ser candidato a gobernador del estado en varias ocasiones: Marco Antonio Bernal.

Durante la época de la aprobación de la reforma energética y de sus leyes secundarias, Marco Bernal fue presidente de la Comisión de Energía en el Congreso de San Lázaro. Ahí fue colocado por su amigo y compadre Manlio Fabio Beltrones, entonces líder del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados.

Según el reportaje, Marco Bernal era el verdadero ‘operador’ de Pemex en la sede del Poder Legislativo. Era la real conexión en la Cámara de Diputados. El tamaulipeco era el enlace directo. Tenía la misión de ‘convencer’ a sus compañeros legisladores de las distintas fuerzas políticas sobre las ‘bondades’ de la reforma energética.

En 2016, cuando se disputó la última elección por la gubernatura de Tamaulipas, Manlio Fabio Beltrones era el presidente nacional del PRI.

Como operador político de su confianza, Beltrones mandó a la entidad a su amigo Marco Bernal… a pesar de que éste nunca vio con buenos ojos la designación de Baltazar Hinojosa.

Fue, de acuerdo a los testimonios ventilados por la revista Proceso, cuando llegó la operadora de Pemex, Rosario Brindis, a las oficinas del partido tricolor en Tampico y Ciudad Madero para entregar el dinero y apoyar (con recursos públicos) la campaña priista.

Se desconoce si en esas reuniones estuvo presente Marco Bernal, quien acompañó en diversos actos de campaña (uno de ellos, multitudinario, realizado en el Centro de Convenciones de Tampico) a Baltazar Hinojosa.

Lo que sí quedó claro en el reportaje de la revista Proceso fue el papel operativo que desempeñó el tamaulipeco Marco Antonio Bernal como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados a finales de 2013 y durante 2014 para ‘convencer’ a sus compañeros legisladores de votar a favor de la reforma energética y de sus leyes secundarias.

EL PROYECTO DE MANUEL ‘EL MEME’ GARZA JR.

Vaya si generó todo tipo de comentarios el proyecto de Manuel ‘El Meme’ Garza Jr. de buscar la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Tamaulipas en la elección de 2022.

Para algunos fue una auténtica sorpresa, algo inesperado. Otros lo vieron con cierto escepticismo. Unos más lo observaron como una aventura que puede ‘cuajar’. Todo puede suceder en una democracia.

Lo que más llamó la atención del proyecto del hijo del célebre y ya legendario Manuel ‘El Meme’ Garza, quien fuera alcalde de Reynosa y diputado federal en dos ocasiones, fueron los ‘padrinos’ que respaldan su aspiración de ser gobernador del estado: su tío Ramiro Garza Cantú y su jefe corporativo Ricardo Salinas Pliego.

Con esos apoyos de altísimo nivel, Manuel ‘El Meme’ Garza no sólo puede llegar a la gubernatura de Tamaulipas, sino que puede llegar a la Luna. Neta del planeta.

Y PARA CERRAR…

Preocupada tras leer EL KIOSKO hace unos días, Olga Sosa, ‘La Frívola’, le llamó por teléfono a Paloma Guillén para preguntarle si iba a buscar la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Tampico el próximo año.

La respuesta dejó fría a la diputadita federal, hasta la frivolidad se le quitó por un instante: ‘Sí’.

Así es: Paloma va, quiere volar.