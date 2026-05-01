Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Claudia

Desde Palenque, Chiapas, la Presidenta refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Por Staff

Expreso-La Razón

Tras encabezar la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”, en Palenque, Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y recordó que ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio porque se topa con los principios del pueblo de México.

“La fuerza del Gobierno de México está en el pueblo de México. Por eso tenemos muy presentes los principios de nuestro movimiento y por eso ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía, por eso cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte: que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad.

“Por eso México es grandioso, porque tenemos una historia extraordinaria que surge de los pueblos originarios, que surge de nuestra historia, desde la Independencia hasta el momento actual, y hoy hay un pueblo empoderado y un gobierno que sirve al pueblo de México. Eso es lo que nos define, eso es lo que define la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que una muestra de la riqueza de México se refleja en el nuevo Ecoparque “La Ceiba”, que revela la grandeza del mundo maya con el árbol de la vida y la zona arqueológica ubicada en Palenque.



Informó que, como parte de su visita a Chiapas, supervisó las obras de interconexión del Tren Maya de carga con el Tren Interoceánico, cuya intersección consta de 21 kilómetros ubicados en Palenque, lo que va a convertir a este municipio en el punto que une al sur con el norte del país.

Añadió que, en coordinación con el Gobierno de Chiapas, se construirá la carretera Palenque-Ocosingo, que se licita la siguiente semana; y adelantó que este domingo seguirá en la entidad para anunciar la entrega de Becas Gertrudis Bocanegra para las y los estudiantes que ingresen a la universidad.

El director general del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, detalló que el 80 por ciento del Ecoparque “La Ceiba”, está destinado a ser área verde, cuenta con 112 luminarias solares, un sistema de manejo integral de residuos y tratamiento de agua; dos biodigestores para el funcionamiento del parque, amenidades como ciclopista y trotapista con una longitud de mil 610 metros, un bicipuerto con capacidad de 36 unidades. Además de su privilegiada ubicación a 7 kilómetros de Palenque, la estación Tren Maya, el Hotel Mundo Maya y el Aeropuerto Internacional.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó lo que representa la ceiba para el pueblo de Chiapas desde tiempos ancestrales como un puente que comunica al universo con la vida y afirmó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es como la ceiba: “con raíces profundas que se hunden en la tierra, con un tronco elevado con altura de miras y ramas frondosas que dan una sombra generosa al pueblo de México”.