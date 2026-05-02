Rocha Moya y alcalde de Culiacán piden licencia tras mensaje de la FGR; “no permitiré que me usen contra la 4T”

El mandatario estatal rechazó cualquier señalamiento y aseguró que no permitirá que su figura sea utilizada con fines políticos.

En un contexto de tensión política y cuestionamientos públicos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con el alcalde de Culiacán, anunciaron la solicitud de licencia a sus respectivos cargos, luego de un mensaje emitido por la Fiscalía General de la República (FGR).

La decisión se da tras la difusión de información que, de acuerdo con versiones preliminares, estaría relacionada con investigaciones o señalamientos que aún no han sido plenamente detallados por la autoridad federal. Ante ello, Rocha Moya fijó postura y aseguró que su actuar ha sido conforme a la ley.

“No permitiré que me utilicen para dañar el proyecto de la Cuarta Transformación”, expresó el mandatario estatal, al tiempo que subrayó su disposición a colaborar con cualquier investigación.

El gobernador también defendió su trayectoria política y reiteró que su administración ha mantenido un compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción. En ese sentido, consideró que su separación temporal del cargo permitirá que las indagatorias se desarrollen sin interferencias.

Por su parte, el ayuntamiento de Culiacán informó que el alcalde seguirá el mismo procedimiento, con el objetivo de atender los señalamientos y evitar que la situación afecte la gobernabilidad del municipio.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha detallado públicamente el alcance de las investigaciones ni ha confirmado imputaciones formales contra los funcionarios mencionados.

Analistas políticos consideran que el caso podría tener implicaciones relevantes en el escenario electoral y en la dinámica interna del movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T), particularmente en un contexto donde la rendición de cuentas y la percepción pública juegan un papel clave.

Se espera que en las próximas horas o días las autoridades federales amplíen la información y definan el curso legal de las indagatorias.