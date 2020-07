Ellas son las mujeres más ricas de México

MÉXICO.- Sin duda en México es una característica que cuando se habla de millonarios, lo primero en lo que se piensa es en empresarios hombres, pero existen en el país varios ejemplos de mujeres que se codean con los magnates en el país y que son claves en el sector de negocios.

Aquí te traemos un recuento de las empresarios que poseen las mayores fortunas en el país, cómo obtuvieron sus riquezas y al frente de qué compañías se encuentran, según listados como el de Forbes.

Eva Gonda de Rivera es considerada como una de las mujeres más ricas de México, incluso es ubicada como la número uno.Aunque para muchos es desconocida, su fortuna fue valuada por el listado de Forbes en 2019 en 6.7 mil millones de dólares.

Es viuda de Eugenio Garza Lagüera, quien fue uno de los empresarios regiomontanos más importantes, dueño de la Fomento Económico Mexicano (Femsa), considerada como la mayor embotelladora y distribuidora de Coca-Cola en América Latina.

Gonda de Rivera es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey y logra conservar su fortuna pese a la muerte de su esposo por el control que tiene de las acciones B de Femsa.

#WomanCrushWednesday: Eva Gonda de Rivera, is a #Mexican 🇲🇽 heiress and businesswoman. Along with her daughters, she owns a major stake in the #CocaCola FEMSA beverage 🥤 corporation. She is also the richest woman in Mexico. pic.twitter.com/ENPTfzkM9h

— EmbaMex Sudáfrica (@EmbaMexSud) November 14, 2018