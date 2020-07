Ya aparecen productos del súper con nuevo etiquetado, así lucen

CIUDAD DE MÉXICO.- El primero de octubre de este año entrará en vigor las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, respecto a especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

El etiquetado frontal nutrimental es un sistema para influir en las opciones de alimentos industrializados hacia alternativas más sanas para mejorar la dieta de una población mexicana con creciente sobrepeso y obesidad, explica el Instituto Nacional de Salud Pública.

Otro de los cambios con esta modificación es que los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia de grasas saturadas, azúcares altas o la leyenda de edulcorantes, no podrá incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas.

Aunque faltan varias semanas para su implementación algunas marcas han decidido adelantarse a este proceso y usuarios en redes sociales han compartido su sorpresa ante esto.

«¡FINALMENTE! Nuevo sistema de etiquetas de advertencia mexicano para alimentos ultraprocesados. Todos los azúcares agregados ahora se declaran juntos en el panel posterior. Se aplicará en septiembre, pero algunos ya están cumpliendo; otros intentarán estrategias legales para evitar informar a los consumidores. #happysunday», escribió Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, en Twitter y añadiendo fotos de una famosa marca de cremas.

FINALLY! New mexican warning label system for ultra-processed foods. All added sugars are now declared together in the back panel. It will be enforced in September, but some are complying already; others will try legal strategies to avoid informing consumers. #happysunday pic.twitter.com/yOaTVIN808

— Dr. Simón Barquera, MD, MS, PhD (@SBarquera) July 26, 2020