Columnas: + La Alianza Federalista, aunque fracturada, pide renuncia de López-Gatell + Regreso a clases, incierto; México ocupa tercer lugar... GOBERNADORES AMARGADOS

Los gobernadores Javier Corral Jurado y Francisco Domínguez Servién, de Chihuahua y Querétaro, respectivamente, niegan haber firmado documento alguno solicitando la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Eso significa una fractura de la Alianza Federalista donde participan 10 mandatarios estatales –ambos incluidos–. Sin embargo no es impedimento para que los otros (8) insistan en la dimisión de López-Gatell: ‘Por su fallida estrategia contra el Covid-19, que ha causado miles de muertes’, dicen.

Menos cuando se sienten amagados por el funcionario, quien, a través de la abogada general de la Secretaría de Salud, Maricela Lecuona González, en una reunión virtual de la Conago planteó castigo a los gobernadores con ‘sanciones y responsabilidades administrativas y penales’ en caso de hacer caso omiso al Semáforo Epidemiológico.

“Nos amenazaron con inhabilitar- nos del servicio público –han dicho-, o incluso meternos a la cárcel por el tema del coronavirus”, siendo que frente a la pandemia lo que han hecho los gobernadores es asumir las decisiones y responsabilidades federales, por el des- orden y manejo caótico de la Federación para proteger a la población.

El viernes que nos antecede, López- Gatell les reiteró su respeto. Y dijo que ojalá puedan seguir colaborando mutuamente, como hasta ahora. Pero igual comentó que esta epidemia significa una condición inusual y retadora, que tiene repercusiones sobre la vida tanto económicas como sociales, “por lo que es natural que los gobernadores tengan distintas percepciones que causen angustia y anejo ante la realidad.

“Los gobernadores, sus decisiones involucran el deber de cuidar la economía y e bienestar de los estados, eso puede causar estrés, el balance entre proteger la salud y la vida, que a través del confinamiento disminuyan los contagios; y del otro lado, el efecto negativo que implica la perturbación económica y social, entonces no hay respuesta única y se van resolviendo según las necesidades”.

El mismo día, vía twitter, los mandatarios rajones justificaron no haber firmado el documento, así:

Gobierno de Chihuahua: “Con relación al comunicado emitido hoy por los integrantes de la Alianza Federalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de HL Gatell, el gobernador Javier Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma”.

Francisco Domínguez: “Respeto las posturas de mis compañeros gobernadores que integran la Alianza Federa- lista, pero preciso de manera puntual: Querétaro a la fecha no es parte de ella y, por lo tanto, no puedo suscribir sus posiciones”.

Como sea, los mandatarios ‘rebeldes’ fueron claramente amenazados.

Y eso admítase o no tendrá repercusiones en lo inmediato, puesto que la soberanía de lo estados es una garantía constitucional.

¿Qué posición fijará al respecto el Presidente?

REGRESO A CLASES

Por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hace días se suspendieron actividades en todas las instituciones de instrucción básica –relacionadas con el ciclo 2020-21, hasta en tanto se emitan nuevas disposiciones.

Específicamente fueron canceladas:

1) La fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, que se desarrollaría del 5 al 7 de agosto;

2) La jornada de limpieza (desinfección) a los planteles; y

3) Los trámites de inscripción y reinscripción.

Esto incluye las citas a los padres de familia a los planteles, cobro de cuotas escolares, venta de libros de texto, guías, cuadernillos, materiales, uniformes…

El secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, dio el aviso a los jefes de sector, supervisores y asesores técnico-pedagógicos de esa dependencia; así como a los directores y docentes (de las escuelas públicas y privadas).

La Subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, por su parte, informó que esperarán las indicaciones.

La medida, sin embargo, no es privativa de Tamaulipas, pues igual se suspendieron las actividades previas al ciclo escolar en todo el país.

Y será el lunes venidero cuando el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, anuncie los tiempos de inicio de clases presenciales como virtuales, según adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquí en Tamaulipas existen alrededor de 6 mil planteles y más de 700 mil alumnos de educación básica.

Y para el retorno a clases durante la pandemia es necesario limpiar las escuelas, desinfectarlas, establecer filtros antisépticos, reacomodar bancas o pupitres (con 1.5 metros de distancia entre ellos, cuando menos), fumigar áreas verdes y espacios deportivos, entre otras medidas.

Esto hace suponer que mientras continúen los contagios por Covid-19, el inicio del ciclo escolar 2020-21 seguirá en veremos.

Ya ve Usted que los contagios aumentan cotidianamente en todo el país, igual que los decesos, hasta el grado de que nuestro país se sitúa ya en el tercer lugar mundial de muertes por corona- virus.

Caminante no hay camino

ese a la restricción ordenada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), hay escuelas públicas y privadas que no acatan el ordenamiento y mediante llamadas telefónicas presionan a los paterfamilias

para inscribir a sus hijos, comprar útiles escolares y uniformes (vendidos en las instituciones), además de pagar cuotas o colegiaturas por adelantado.

¿Y qué hacen las autoridades al respecto?

El fenómeno meteorológico ‘Hanna’, oficialmente, causó estragos en Reynosa, Díaz Ordaz y Valle Hermoso, por lo que es necesario que la asignación de recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) se aplique de inmediato sin tener que recurrir a tanta tramitología burocrática.

Sobre todo, porque existe un marco normativo que no requiere de influencias, doctrinas ni componendas para determinar cuáles son las zonas afectadas en acontecimientos de tal magnitud.

Basta con reclamar el auxilio y fundamentar el por qué y dónde se necesita, sin esperar a que sean los delegados federales quienes directamente gestionen esa ayuda ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que, por cierto, aceptó ya la catástrofe, al través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, estableciendo ésta que sí es aplicable la asistencia requerida.

Se lo comento porque quizás el manoseo burocrático, o la falta de voluntad política, puedan impedir que los recursos del Fonden lleguen a tiempo para socorrer a las familias afectadas por el ciclón tropical, que, al menos en Reynosa habitan en 52 colonias afectadas.

Consciente de ello, el mismo Gobernador ha gestionado ya la ayuda –que en parte permitiría recuperar el patrimonio perdido a los damnificados–, pidiendo se agilice el envío de los recursos.

Y Alfonso Durazo está obligado a responder con acciones inmediatas.

¡QUEDATE EN CASA!

Nuevo Laredo, a la fecha, registra mil 616 casos positivos de coronavirus y 149 decesos; es el cuarto municipio con más infecciones cuestión natural, por su vecindad con la Unión Americana ya que por ahí entran diariamente miles de vehículos y personas, por lo que el alcalde Enrique Rivas Cuéllar no quita el dedo del renglón en su llamado ‘¡Quédate en casa’!

“Las siguientes semanas serán decisivas para frenar los contagios y defunciones”, dice, por lo que pide a la población de esa localidad que se man- tengan confinados, no hacer reuniones familiares y no generar aglomeraciones en los centros comerciales.

“Hay que proteger a los adultos mayores, pues son los más vulnerables a las complicaciones graves; y extremar las medidas de higiene como el uso de cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, no saludar de beso y evitar visitas”, recomienda, mientras que reparte kits con artículos higiénicos y está al pendiente de llevar despensas a quienes más requieren esta ayuda ante la falta de empleo.

HÁNDICAP VICTORIA

Han aparecido en la palestra decenas de aspirantes a la alcaldía de Victoria.

Cierto es. Pero hay quienes olvidan que no sólo con ganas se podría alcanzar el cometido, sino que se requiere un respaldo estructural –ya sea de empresarios, dirigentes de colonos, sindicalistas o partidistas, pues de otra forma todo quedaría en simples ilusiones.

Hasta donde observó en Morena los pleitos internos impiden promover una candidatura de unidad; el tricolor navega sin rumbo fijo, pero en Acción Nacional aparecen varios cuadros competitivos.

María del Pilar Gómez Leal es prospecto, pero le hace falta interactuar con los grupos de interés; Arturo Soto Alemán está convencido que podría jugar en ligas mayores (por una diputación federal), y Álvaro Humberto Barrientos Barrón carece de liderazgo.

Por eso, hasta el momento, considero que Miguel Mansur Pedraza lleva la delantera en esta carrera, por ser el más conocido en la sociedad victorense.

Y en colaboración aparte ahondaré en por qué debe ser el nominado.