Mexicanos piden cambio de estrategia contra Covid

MÉXICO.- Lejos de presentar incidencia a la baja en contagios por COVID-19 y fallecidos, México acumula cada vez más casos del nuevo virus, y se coloca como uno de los más afectados a nivel mundial.

El Panel COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) en la Universidad Johns Hopkins (JHU), actualizado de forma constante, estima hasta el 28 de julio que México está en el sexto lugar a nivel mundial en casos, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Además, la Secretaría de Salud detalló que hay 439 mil 046 casos confirmados al mismo periodo de tiempo, con un estimado de 48 mil 772 casos activos; además del registro de 47 mil 746 decesos por el virus.

El lamentable panorama requiere de un cambio de estrategia por parte del Gobierno para combatir los efectos del COVID-19 en el país, al menos así lo consideraron cien ciudadanos que respondieron un sondeo web de EL DEBATE en grupos de mensajería instantánea y en redes sociales como Facebook.

El 81.4 por ciento del total de los entrevistados dijo que es muy necesaria una estrategia nueva que permita reducir los contagios de COVID-19 y los fallecimientos; el 10.3 por ciento consideró que tal vez sea necesario el cambio, y solo el 8.3 por ciento dijo que no es necesaria [pregunta 3].

Del 23 de marzo al 30 de mayo, el Gobierno de México llevó a cabo la Jornada Nacional de Sana Distancia para contener el virus, tomando medidas como la distancia de 1.5 metros y dos metros entre ciudadanos, el cierre de comercios y espacios recreativos, así como el cierre de escuelas y guarderías. La mayoría de las actividades fue retomada desde el 1 de junio, pero el panorama de contagios sigue al alza.

Cuestionados entonces sobre de quién creen que es responsabilidad que no se reduzcan los casos y los fallecimientos de COVID-19 en México, el 56.2 por ciento señaló a los propios ciudadanos, el 20.9 por ciento apuntó hacia el Gobierno federal, y el 12.4 por ciento dijo que es responsabilidad de los comercios y de las empresas. Solo un 5.8 por ciento señaló a los Gobiernos estatales como responsables, y un 4.5 por ciento a los Gobiernos municipales [pregunta 1].

Ente otros aspectos mencionados por los entrevistados, estuvo otorgar mayor información sobre prevención y cuidados a los ciudadanos, penas más duras a aquellos que no usen cubrebocas y que se aglomeren, que digan la verdad, restringir viajes y aplicar una verdadera cuarentena, con solo salida para comprar despensa obligatoria [pregunta 2].

En el artículo «¿Puede entrar México en una cuarentena obligatoria?» [¿Puede entrar México en una cuarentena obligatoria?], Daniel Gómez-Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos, había detallado en entrevista para EL DEBATE que la Secretaría de Salud federal puede solicitar la intervención de la fuerza pública para una situación de emergencia sanitaria con base en el artículo 431 de la Ley General de Salud.

Indicó que esta atribución debe tener previamente una declaratoria, y le correspondería a la Secretaría de Salud solicitar la intervención de policías, soldados, marinos o Guardia Nacional: «Existe un marco jurídico específico para este caso. No tendría por qué el Gobierno hacerlo directamente, sino tendría que ser a través de la Secretaría de Salud para garantizar que el objetivo sea la salud pública», explicó.

A pregunta expresa hecha a los usuarios sobre qué medidas contra el SARS-CoV-2 han visto o conocen que en otros países hayan aplicado y creen que pudieran funcionar en el nuestro, entre las respuestas más mencionadas se encontró el toque de queda, las multas económicas a quien no atienda indicaciones, medidas estrictas de salud, protección y aislamiento, así como más pruebas.

«El Gobierno en otros países realmente tomaron decisiones y respondieron a la altura de su responsabilidad de cumplir cuidando al pueblo, cosa que aquí no se vio, y creo que no se le verá a este Gobierno. Eso es lo que se necesita, que cumpla, responda y actúe en bien del pueblo, y no de sus intereses. Se dedicaron a dar solo estadísticas de mortalidad y morbilidad», señaló uno de los usuarios. «Las medidas aplicadas por los propios presidentes. Cierre de establecimientos no esenciales en las fases de crecimiento de los casos», destacó otro usuario.

Cuestionados en torno al trabajo de funcionarios federales frente a la estrategia COVID-19, y si deberían ser despedidos o removidos de sus cargos, hasta ahora el 66.5 por ciento dijo que no, a nadie deberían despedir o remover de su trabajo; el 12.9 por ciento dijo que sí, a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; y el 10.8 por ciento indicó que a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud [pregunta 4].