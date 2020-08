Secretario del gabinete habla de luchas por el poder El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, aseguró que el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones por las luchas de poder al interior del gabinete .

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, aseguró que la cuarta transformación que promociona el presidente Andrés Manuel López Obrador “como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe”.

“Este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa, concretamente, en luchas de poder al interior del gabinete”, se le oye decir en un audio filtrado a medios este miércoles.

El funcionario puso en ejemplo lo señalado: “la Secretaría de Desarrollo Rural, la Sader, encabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agro negocios, está en contra de la agroecología. Tratan de imponer toda la visión que ha imperado en el mundo con las grandes corporaciones”.

Además de señalar de forma directa a Villalobos, Toledo también arremetió contra Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, “que ha adquirido una enorme centralidad y poder en el gobierno” aseguró. “Es el operador principal para bloquear todo lo que sea en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología”.

Toledo aseguró que Romo lo convocó a tres reuniones con el titular de Sader, Villalobos, para gestionar la importación de Glifosato, “el principal veneno, el principal plaguicida, y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar, porque la respuesta, no solo de Sader sino del gobierno norteamericano, de 20 embajadas en México, contra lo que hicimos en Semarnat, ha sido apabullante”.

El titular de Semarnat se quejó también del bloqueo para parar el algodón transgénico y migrar hacia una producción agroecológica.

Para resumir la cuestión en la agricultura, afirmó que no se va a poder transitar a la agroecología de manera libre, “porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de presidencia están en contra de todo esto, están en contra incluso, hay que decirlo, del programa Sembrando Vida”.

Sobre la ganadería, Toledo sostuvo que hace unos dos meses, el presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que tenía un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche y en Tabasco. “Miles de hectáreas para hacer un gran proyecto de producción lechera, en un modelo totalmente de agro negocio, afortunadamente no se logró”.

El tema de la cervecera, en Mexicali, también salió entre lo denunciado por el titular de Semarnat. “Aquí tuvimos a favor de la cervecera a la Secretaría de Gobernación. Incluso el subsecretario convocó a una reunión para convencernos a las Secretarías de que apoyáramos a la cervecera, con el vicepresidente de la cervecera traído por él”.

También aseguró que la subsecretaría de Economía, el subsecretario (a quien no identificó por nombre) está impulsando la minería. “Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar de convencerme también de que fuéramos más accesibles y que no presionáramos mucho a Grupo México”.

Toledo dijo que lo mismo está pasando con la Secretaría de Energía y con su titular, Rocío Nahle, con quien también tienen diferencias.

Para rematar, el secretario de Medio Ambiente, aseguró que esa dependencia están haciendo un esfuerzo, “pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes. No debemos idealizar a la 4T. Este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal. Toda nuestra visión que aquí compartimos, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, y hay que decirlo”, advirtió.

CON INFORMACIÓN DE : AP