Confirman 14 muertos tras el accidente del avión de Air India

INDIA.- Un avión de Air India Express con 191 personas a bordo, que despegó desde Dubai, se salió de la pista mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode en Karipur.

De acuerdo con medios locales, el ministro de Salud del estado informó que hay al menos 14 muertos.

La policía informó que una de las víctimas es el piloto de la aeronave.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90

Las autoridades todavía no han dado a conocer el número de muertos o heridos pero ya se realizan las operaciones de rescate en el lugar.

— The Times Of India (@timesofindia) August 7, 2020

Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala's Kozhikode

Sin embargo, se sabe que varias personas del vuelo IX-B1344 resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard, skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/6zrcr7Jugg

De acuerdo con medios locales, la aeronave se partió en dos y los restos se esparcieron a lo largo de la pista.

Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala.

Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations.

— Amit Shah (@AmitShah) August 7, 2020