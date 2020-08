Columnas: CONFESIONARIO El festejo chairo…

Ávidos de ganar una batalla, no pocos de los seguidores a ciegas de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas festejaron ayer y antier una Fake news que ni siquiera necesita desmentido, aunque fue publicada no solo por blogs y páginas de Facebook, sino por uno que otro de los llamados medios tradicionales; impresos pues.

Así es mis queridos boes, los encabezados eran espectaculares y las burlas extremadamente groseras, como a las que nos tienen acostumbrados: Qué AMLO dobló a Cabeza de Vaca, qué cede Cabeza de Vaca y firma el INSABI, en los grupos de de WhatsApp y en perfiles de pejistas de hueso colorado festejaban al ritmo de “no que no se doblaba” y muchos otros festejos de la fanaticada.

La ceguera que provoca el fanatismo no les daba para entender que no se trataba de ningún triunfo de López Obrador sobre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ni que el mandatario estatal hubiese reculado o cedido a aceptar la implementación en Tamaulipas del INSABI como lo quiso imponer el tabasqueño.

En realidad, sin darse cuenta, lo que la raza del Peje festejaba sin saber, era la publicación de todo lo contrario, porque lo que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación fue el Acuerdo de No Adhesión de Tamaulipas al Instituto Nacional de Salud y Bienestar.

Insisto, lo que se publicó ayer fue el acuerdo de no adhesión al INSABI que firmó allá por el 10 de marzo Cabeza de Vaca y otros dos gobernadores con la Federación, por el que ambas partes dejaban en claro la gratuidad de los servicios de salud, pero en el que la 4T cedía a sus pretensiones de que Tamaulipas le entregara toda la infraestructura hospitalaria estatal.

Se fueron con la finta, reiteró, el fanatismo ciega, no hay victoria para nadie y si la hubiera esta seria para Tamaulipas, porque si nos guiamos por las condiciones de los hospitales que son manejados por el INSABI, entonces tendremos y la fanaticada también tendría que reconocer que Cabeza de Vaca no se equivocó, que hizo bien en no ceder en marzo.

Ayer el gobernador se refirió a la noticia falsa que festejaron los seguidores a ciegas de AMLO a su llegada al Palacio de Gobierno.

“Todos tienen conocimiento de que por fortuna no estamos adheridos al INSABI, como Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y eso nos ha permitido dar un mejor servicio, ya me imagino que hubiera pasado si se hubiera entegado todo el sistema de salud a la Federación”, añadió

“No me imagino que hubiera pasado si se hubiera entregado todo el sistema de salud a la federación, gracias a esto se pudieron construir ocho hospitales covid-19 que se están utilizando y nos están permitiendo amortiguar los estragos».

Y es que si hemos visto por todos lados, en las redes, en los medios y en las calles a personal médico protestando por la falta de insumos y equipo de protección ante la pandemia del Covid, ha sido por parte de personal de hospitales federales; es decir del INSABI.

De hecho Tamaulipas ha tenido que entrar al quite con el IMSS y el ISSSTE a los que el INSABI y la 4T los ha dejado a merced del virus; entregándoles equipo y suministros comprados con dinero estatal.

Adherirse al INSABI hubiese significado estandarizar la precariedad de nuestros nosocomios y entonces el número de muertos y contagios de Covid que no es menor en Tamaulipas sería inmensamente mayor.

Y dejen les aclaro, por aquello de la bilis de los más fanatizados, que no estoy diciendo que el sistema hospitalario de Tamaulipas pueda competir con el de San Antonio, en Texas, menos con los de Suiza o Noruega; pero está visto qué hay mucha diferencia entre las carencias en la infraestructura estatal y la federal afectada por la inoperancia del INSABI y el olvido en general de la 4T.

Otro dato, es en los Estados donde se firmó el acuerdo de adhesión al INSABI donde hay más casos de contagios y muertos por el Coronavirus: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla.

Pero más allá, festejar en medio de una pandemia un supuesto triunfo político en el tema de la salud es mezquino y peor si es con una nota falsa.

Por cierto, para no salirme del tema, ayer México superó la línea de las 50 mil muertes por el Covid, lo que nos reitera como la tercera nación con más muertes por la pandemia, abajo de Estados Unidos y Brasil.

La cuenta ya va en 50 mil 517 fallecidos, mientras que los contagios ya suman 462 mil 690, ubicándonos en el sexto a nivel mundial.

En Tamaulipas tampoco se puede festejar; ya han muerto acá 1 mil 177 personas y se han contagiado 18 mil 334.

Estamos de hecho en el peor momento en Tamaulipas de lo que va de la pandemia; los cadáveres no caben en las morgues y se usan trailers refrigerados y con todo y eso hay mucha gente que sigue sin atender las recomendaciones de quedarse en casa, cuidar la distancia y usar el cubrebocas, bueno fuera que si estos se exponen a morirse se murieran solo ellos, pero su negligencia ya ha matado a muchos inocentes.