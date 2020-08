Ni las iglesias se salvan de la crisis Con sus actividades virtualmente paralizadas, las parroquias de la ciudad han emprendido otras actividades para obtener ingresos, en medio de una contingencia que no perdona ni a las religiones.

CD. VICTORIA.- La cancelación de actividades en las iglesias católicas ha obligado a los padres a subsistir con “guardaditos”, que tenían antes de la Pandemia del Covid-19, porque es prácticamente imposible realizar una misa para Boda, XV años o bautizos.

Algunos párrocos para obtener algún ingreso han optado por vender comida, sin embargo viendo la crisis que afecta a la ciudadanía en general por la suspensión de todas las actividades no esenciales, han suspendido dichas acciones.

La mayoría de las iglesias está subsistiendo además con las aportaciones de feligreses comprometidos con su parroquia, que hacen aportaciones en efectivo, ya sea mensuales, bimestrales, incluso anuales.

José Dolores Muñoz Trujillo, encargado pastoral de medios, dijo que cada párroco en su iglesia o parroquia ve las condiciones que enfrentan por la pandemia del Covid-19 para poder enfrentar las condiciones económicas.

Tras reconocer que para obtener ingresos es parte importante el cobro que hacen por misas de bodas, XV años o bautizos, en este momento las condicione son están dadas para celebrar ese tipo de ceremonias, porque no se pueden reunir grandes grupos de personas.

“Ahora se ve de otra manera, cada Capilla es diferente, no estamos en comunicación para hablar de acciones a seguir, pero sí sé que algunos han vendido comida y otras actividades”.

Pero no es una situación permanente, se da cuando hay una aportación por parte de la feligresía, dijo.

Y es que la pandemia del Covid-19, ha provocado que las iglesias cierren sus puertas, que no haya misas, que es en donde se puede recibir el diezmo, tampoco hay las misas como las Bodas y los XV años o bautizos que en promedio tienen un costo de dos mil pesos por ceremonia.

Porque las mismas para difunto o de cuerpo presente no tienen un costo, en estas por lo general se entrega un sobre y el solicitante hace una aportación voluntaria.

Los padres, de acuerdo a la información que proporción el Padre Muñoz Trujillo, no tienen un salario, “no es un sueldo, se llama manutención sacerdotal y sale de lo que la gente aporta y lo designa el Obispo”, aunque ahorita no se está dando, porque si no h ay dinero, pues de donde se toma.

Sí hay bodas y bautizos

Pese a que las iglesias están cerradas para evitar la congregación masiva de personas, algunas si han realizado bodas y bautizos, las mismas de XV años no han tenido tanta demanda durante la pandemia.

“Pero se hacen las bodas a puerta cerrada con solo los novios y un máximo de 10 personas”, dijo una de las secretarias de una parroquia, entrevistada por EXPRESO.

“Aquí se cobra dos mil pesos por boda o cualquier misa de XV años o bautizo, si se pueden hacer pero hasta con 10 personas, se cobra 80 pesos por misa de difunto y en misas de cuerpo presente 250 pesos, pero es como donativo, si la persona no tiene para pagar no se cobra”.

Además las aportaciones de los fieles, los que hacen contribuciones de manera permanente, son las que ayudan a solventar los gastos corrientes, como el pago de luz, agua y teléfono.