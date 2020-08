Mujer crea ‘Miel Gibson, solo para valientes’

CHILE.- Un juego de palabras entre «miel» y el nombre de uno de los actores más famosos del mundo. La idea fue de una chilena que utilizó la imagen del protagonista de la película Corazón Valiente para popularizar su producto en redes sociales.

Miel Gibson, sólo para valientes», dice la etiqueta impresa en los frascos donde se vende el producto apícola, originado en el sur de Chile, junto a una imagen del actor cuando interpretó al héroe escocés William Wallace.

Pero la dueña del pequeño emprendimiento, la profesora Yohanna Agurto que reside en la capital Santiago, dijo a través de sus redes sociales esta semana que un equipo de abogados, que se identificó como representante del actor, le escribió para anunciarle que iniciarán acciones legales si no dejaba de usar el nombre e imagen.

Casi me morí cuando me llega esta advertencia», contó Agurto a la televisora Chilevisión. «¿Qué hago si me demandan? yo estoy vendiendo miel para comer todos los días, cómo voy a pagar un abogado», añadió.

Tal vez creen que somos una gran empresa, pero Miel Gibson somos yo y mi hijo», añadió Agurto, que dijo que había comenzado a venderla a fines de junio para lidiar con la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus y que esperaba no tener que dejar de ofrecerla.

Contactada por Reuters, Agurto dijo que los abogados la ubicaron a través del correo electrónico asociado a las redes sociales y que todavía no ha contestado.

Además, insistió en que esto era una «humorada», que «no tenía mala intención» y que no pensaba que pudiera perjudicar la imagen del actor.

La radio local BioBio, que dijo haber accedido al mensaje, señaló que había sido enviado por el bufete de la abogada Leigh Brecheen. Reuters envió un correo electrónico al estudio ubicado en California, pero no hubo una respuesta inmediata.

El tema se viralizó en redes sociales y el emprendimiento sumó muchos seguidores. Usuarios en Twitter, por ejemplo, comenzaron a publicar imágenes de otros negocios que utilizan juegos de palabras en sus nombres con famosos personajes como Bart Simpson o la saga de El Señor de los Anillos.

Y la noche del jueves, la propia cuenta en Twitter @Miel_Gibson_ envió un mensaje en inglés pidiendo autorización para usar el nombre del actor y su imagen en la película, con más de 6.000 «me gusta» a inicios de la tarde del viernes.

