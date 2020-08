Video: Melania le niega mano a Donald Trump

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que le negara públicamente la mano a su marido al bajar de un avión en Nueva Jersey. Te contamos los detalles.

El pasado 16 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a la base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland, Nueva Jersey en compañía de su esposa Melania Trump. Al descender de la aeronave la prensa captó un incómodo detalle que protagonizó la pareja.

En este, Melania negó la mano al presidente al momento que él trató de ayudarle a descender del avión, lo que generó especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos.

Pese a la insistencia de Trump, Melania sostuvo su bolso y aparto la mano del presidente para proceder a saludar a los oficiales.

Durante todo este trayecto, Melania dirigió algunas palabras a su hijo de 14 años, Barron Trump, pero finalmente le dio la mano a su esposo para abordar otra unidad perteneciente a las Fuerzas Aéreas.

A continuación el video de este momento:

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w

— The Hill (@thehill) August 16, 2020