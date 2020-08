Estas imágenes tomadas en el espacio muestran claramente el ojo del huracán, así como el vórtice formado, el cuál se extiende a varios kilómetros y arrastra consigo un gran cúmulo de nubes, debido a sus vientos de 209 kilómetros por hora.

Aún más, se cree que de seguir su trayectoria actual y mantener la velocidad de sus vientos, podría fortalecerse, volviéndose más grande y peligroso en las próximas 24 horas; afectando las zonas por donde pase, además de desatar fuertes lluvias en un rango de varios cientos de kilómetros.

Hurricane Genevieve, a category four storm off the Pacific coast of Mexico, is pictured from the station. https://t.co/ifyS6zeRU7

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 19, 2020