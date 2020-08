Protestan trabajadoras de restaurante de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con pancartas donde se leía “Justicia laboral”, “No nos quieren liquidar”, “Solo queremos los que nos corresponde”, trabajadoras del restaurante y cafetería Elite ubicado en el centro de la ciudad denunciaron que llevan 5 meses sin trabajar y no las quieren liquidar.

Las trabajadoras señalaron que en total son 47 empleados, pero muchas tienen temor de hablar y denunciar porque algunas están amenazadas, pero ya han interpuesto demanda ante la Junta de Conciliación.

“Estamos sin sueldo, estamos sin un peso, estamos ya 5 meses sin sueldo, esto es una injusticia (…) la señora Elena Pozos Medellín la gerente se ha venido a trabajar aquí a los churros cuando le debe dar su lugar a personas de muy escasos recursos que lo necesitan “ dijo una de las afectadas de nombre Lidia Castillo Vázquez,

Explicaron que la gerente Elena Pozos hace obras de caridad cuando no los está haciendo con su familia del Elite de hace 60 años, con sus empleados.

“Ella hace obras de caridad, pero es una persona inhumana, es una persona injusta, que engaña a una mucha gente” dijo otra de las trabajadoras Zenobia Gómez Díaz.

“A nosotros no nos contestan el celular, la señora Elena Pozos usa el dinero de aquí para sus cosas personas como lo es su Club Rotario y no para pagarnos a nosotras, estamos cansadas de esta situación porque el dueño Carlos Arcelus no ha dado la cara desde un principio” refirieron las afectadas entre ellas Olga Luis Silva Rodriguez de oficio garrotera, Irma Leticia Villanueva en el área de cocina y Anayelli Olguín Medina de ayudante de cocina.

Con la protesta pública dieron a conocer su situación y pidieron la intervención de las autoridades para que las liquiden como corresponden.

Por Silvia Mejía Elías