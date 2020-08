El hijo del Federal 

“El fiscal fue recibido por el diputado GERARDO PEÑA FLORES, quien en su calidad de presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado reconoció que la fiscalía trabaja conforme a derecho”

El fiscal anticorrupción se paseó por los pasillos del Congreso del Estado, pero no lo hizo como turista, más bien es el hombre que advierte a los alcaldes que no cometan irregularidades, pues no habrá impunidad.

El abogado JAVIER CASTRO ORMAECHEA dio su tercer informe de actividades, previo a su encuentro con los legisladores, lanzó ante los reporteros un mensaje:

“Les puedo decir, no hay impunidad para nadie; no puedo particularizar en un caso específico pero la denuncia presentada en contra de cualquier presidente municipal será investigada hasta sus últimas consecuencias”, refirió.

El trabajo de CASTRO ORMACHEA como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, destaca la resolución de un 74 por ciento de 757 expedientes ministeriales.

Los números del fiscal son importantes, pues habla de la investigación de mil 669 personas que ocupan o están algún cargo, cargo o comisión pública o particulares que tuvieron alguna participación directa.

En lo que va del sexenio, el abogado habría recuperado bienes inmuebles por mil 584 millones de pesos, pero su mensaje que pretendió ser lo más solemne posible, señaló que en Tamaulipas había un abandono al combate a la corrupción y reinaba la impunidad.

“Al ser elegido en este cargo, fue para mí la gran oportunidad de poner en práctica mis conocimientos en 30 años de litigio”, mencionó.

CASTRO ORMANCHEA se presentó ante los diputados como el desarmador de la corrupción y orquestador de una campaña en coordinación con la sociedad que confía en la dependencia al grado de que se convirtieron en los principales denunciantes con un 74.71 por ciento de los hechos de corrupción.

El fiscal fue recibido por el diputado GERARDO PEÑA FLORES, quien en su calidad de presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado reconoció que la fiscalía trabaja conforme a derecho, sin atropellar los derechos ciudadanos.

Las historias de los expedientes se cuentan por si solas, son más de mil procesados, muchos de ellos victorenses con pequeños pecados presupuestales, pero al término de la historia quizá termine muy sólo. El costo de ser fiscal anticorrupción a la larga es caro y CASTRO ORMANCHEA lo aceptó con gusto, el mismo lo dijo que fue su gran oportunidad.

En ciudad Victoria, surge un nuevo aspirante a una candidatura a la diputación local o federal por las filas del PAN, es regidor en el municipio, pero aunque es muy joven, no es su primera aparición, pues ya fue candidato independiente a legislador local por el distrito 14 de este municipio.

Es CARLOS CABRERA BERMÚDEZ, licenciado en Relaciones Internacionales por el Tec de Monterrey, con una maestría en Administración Pública.

Es joven, nació en esta capital en 1987, pero apunta que no le interesa buscar la alcaldía, pero si una diputación en el 2021, confiando en ganar por su conocimiento en territorio.

Hijo de un jubilado de la Policía Federal de Caminos, quien laboró en varias plazas, por lo que vivió en Nuevo Laredo, Tuxtla Gutiérrez y finalmente en la capital cueruda.

“Aquí en Ciudad Victoria crecí, prácticamente casi toda mi vida. La familia de mi mamá es de aquí; es una familia de muchos valores, muy reconocida por su desempeño: la familia BERMÚDEZ.

La familia de mi papá (QEPD), pues, es de muchos lados; él nació en Veracruz, mi abuela era de Oaxaca, mi abuelo del Distrito Federal”.

CABRERA ya lo intentó solito, hoy busca la revancha. De obtener la candidatura será una intensa aventura.

