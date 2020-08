Hay entendimiento

+ López Obrador y García Cabeza

La gira de trabajo que Andrés

Manuel López Obrador realizó

en Matamoros y Reynosa para

entregar obras de fortalecimiento

urbano fue productiva, en la relación

Federación-Estado, pues más allá de

las diferencias por asuntos presupuestales entre el Presidente y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de

Vaca, ambos privilegiaron la institucionalidad.

Coincidieron en que primero son los

pobres.

Y, de frente, expusieron sus puntos

de vista en cuanto a la necesidad de

revisar el Pacto Fiscal que hoy resulta

obsoleto.

El mandatario de Tamaulipas lo

planteó, nuevamente, accediendo a su

revisión el Presidente.

En materia de seguridad pública, el

jefe del Ejecutivo federal recibió un informe puntual que detalla la disminución de actos delictivos en la entidad,

por parte de los secretarios de Marina

(Almirante José Rafael Ojeda Durán) y

de Seguridad y Protección Ciudadana

(Alfonso Durazo Montaño) avalado por

el comandante de la Guardia Nacional

(General Luis Rodríguez Bucio).

Las cifras son elocuentes.

Así como la inversión millonaria

que ha realizado el Gobierno Federal

para rescatar de la pobreza a miles de

personas que habitan a lo largo de la

franja fronteriza.

En Matamoros, el mandatario estatal pidió la intervención presidencial

para concluir la construcción de los

hospitales General, de ese municipio, y

Civil de Ciudad Madero; como la basificación de trabajadores del Sistema de

Salud en la entidad

En Reynosa, Francisco Javier García

Cabeza de Vaca insistió en sus demandas, logrando la aceptación del

Presidente de revisar el Pacto Fiscal

para que éste sea recíproco en cuanto a

participaciones.

Y es que desde años los gobiernos

que menos aportan tampoco pillan al

respecto, por conveniencia, en tanto

los estados que más contribuyen en la

recaudación de impuestos son igual los

más castigados.

Hasta ahí, todo bien.

MOLESTIA

En México hay más de 63 mil muertos

a causa del coronavirus, por lo que

el presidente Andrés Manuel López

Obrador evita congregaciones cuando

visita entidades.

Pero aquí en Tamaulipas durante su

gira de trabajo hubo contingentes que

se manifestaron en pro y en contra.

Obviamente, unos y otros ‘financiados’ por la alcaldía o los grupos

de interés tanto de Morena como del

membrete albiceleste.

Lo advierto porque las imágenes

del Facebook exhiben a camionetas

transportando equipos de sonido; a

protestantes o simpatizantes vistiendo

camisetas iguales, gente repartiendo

botellas de agua, mantas impresas

exprofeso, consignas…

Esto, obviamente, irritó al Presidente, quien en un parco discurso dijo en

Matamoros (el jueves que nos antecede):

“Me siento apenado, muy apenado

porque no debió hacerse este acto.

Estamos en plena pandemia y tenemos

que cuidarnos, de modo que no voy a

tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y se vayan retirando.

Con todo respeto se los digo, porque la

salud es primero”.

Y es que sobre la carretera y afuera

de la unidad deportiva donde tuvo

lugar la ceremonia, cientos de personas

se congregaron para rechazar o apoyar

al titular del Ejecutivo con pancartas,

cartulinas, megáfonos y gritos, sin cuidar la sana distancia todos y los menos

sin portar cubrebocas.

El Presidente reconoció que había

mucha pasión y muchos deseos de

participar, “pero nos vamos a seguir

encontrando”, dijo.

A los panegiristas del alcalde Mario

Alberto López Hernández, como a los

panistas que se desgañitaban diciendo

que en Matamoros no lo querían, el

mandatario federal les pidió guardar la

sana distancia: “Tenemos que seguirnos cuidando, ya me voy, pero voy

a regresar, quiero estar con ustedes,

abrazarles, tomarme fotos porque les

quiero de verdad, pero no lo podemos

hacer todavía, porque tenemos que

guardar distancia, porque tenemos que

cuidar nuestra salud, un abrazo virtual,

un abrazo como si nos lo estuviésemos

dando así, cariñoso, fraterno. Amor con

amor se paga”.

Al día siguiente, en Reynosa, durante la conferencia de prensa, López

Obrador nuevamente habló del riesgo

que conllevan estas manifestaciones

que no tienen nada de espontáneas.

Dijo: “¿Por qué hablo de este tema?

“Porque ayer nos recibió mucha gente

en Matamoros. Y estos actos, por la

pandemia, procuramos hacerlos

cerrados para que se guarde la sana

distancia.

“Ayer no se consiguió este propósito. Y es muy riesgoso que se agrupe

mucha gente, por contagios. Entonces,

yo quiero pedir a los ciudadanos de

Reynosa que ahora que vamos a estar

inaugurando obras en esta colonia, que

nos permitan comunicarnos con ellos a

En materia

de seguridad pública,

el jefe del

Ejecutivo federal

recibió un

informe

puntual

que detalla

la disminución de

actos delictivos en la

entidad, por

parte de los

secretarios

de Marina”

GOLPE

A GOLPE

JUAN SÁNCHEZ

MENDOZA

Se hace camino al andar

Ajeno a los enjuagues políticos,

Miguel Mansur Pedraza atende día

con día su responsabilidad como

presidente del Club de Futbol

Correcaminos, pero igual ocupa

su tiempo libre en asistir a los

ejidos y las colonias, llevándoles

apoyos como el suministro de

agua potable –con pipas por

el contratadas–, pues es él es

uno de los pocos empresarios

victorenses que se la juegan con

su tierra y con su gente.

Miguel sabe, conoce, a

profundidad las dolencias del

municipio –tierra natal suya–,

donde ha emprendido negocios

y dado empleos. Y es popular

en los segmentos poblacionales

considerados bajos, medios y

altos.

De ahí la consideración

ciudadana de promoverlo como

candidato a la alcaldía.

Cicuta

Ahora resulta que el PT

ya es la tercera fuerza en la

Cámara de Diputados, con el

‘chaqueteo’ de otros legisladores.

De confirmarse la versión, el

presidente de la mesa directiva

a partir del 1 de septiembre será

Gerardo Fernández Noroña.

Coordinaría la sesión del

segundo informe de AMLO y los

debates que provoque el paquete

económico 2021. ¡Uf!

través de los medios de comunicación.

Tanto los convencionales como por las

redes. Siempre se transmite.

“Y que se queden en sus domicilios

y que puedan enterarse de las obras

que se van a inaugurar y de los actos

que vamos a llevar a cabo, porque no

podemos descuidarnos. Tenemos que

mantener la sana distancia y evitar

contagios masivos, por el bien de todos.

“Ahora, si llegan, pues los voy a ver

como los que no nos quieren… ¿Se

acuerdan cómo decíamos cuando

estábamos en la oposición? ‘El que

no brinque es charro’, cuando íbamos

en las manifestaciones. ‘El que no

brinque es charro’, ‘el que no brinque

es charro…’

“Pues el que llegue hoy, es conservador.

“Desde luego si quieren ir, por encima de todo está la libertad.

“Pero es un llamado, un llamado de

manera respetuosa. A todos. De partidos, a todos. No estamos en tiempos

de campaña. Además, el que quiera un

puesto, ayer inauguramos el mercado

‘Catarino Garza’, ahí hay puestos. Que

ayuden, que no sean irresponsables.

Me refiero a los dirigentes, para que

nos cuidemos todos”.

Sin embargo, también en Reynosa

hubo concentraciones masivas, en

apoyo a la alcaldesa Maki Esther Ortiz

Domínguez y en contra de AMLO.

La molestia de López Obrador era

evidente, aunque no contra quienes

se conglomeraron en ambos actos,

sino contra los dirigentes y alcaldes,

ya que si estos hubieran querido evitar

los tumultos lo habrían hecho, pues se

supone que mantienen control sobre

los grupos de colonos y comerciantes.

COINCIDENCIAS

Durante su intervención en ‘la mañanera’ que fue desarrollada en Reynosa,

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

comentó:

“Bienvenido señor Presidente, a

esta su casa, la gran tierra de trabajo y

oportunidades de México.

“Nos sentimos honrados por su

visita y la oportunidad que nos brinda

para encontrarnos y hablar de frente, como somos los tamaulipecos, y

expresarle nuestra determinación para

seguir trabajando juntos por el México

de todos. Por el gran país que no es ni

de derecha ni de izquierda, ni de uno

o de otro partido, sino de todos los

mexicanos quienes a pesar de nuestra

diversidad cultural, ideológica, estamos

profundamente orgullosos de sabernos

parte de una gran nación.

“Aquí, señor Presidente, también

son primero los pobres…”

Destacó el avance en materia de

seguridad pública, que han sacado a

Tamaulipas de los primeros lugares en

incidencia delictiva, para colocarlo en

el número 25 en el país, en los últimos

12 meses.

“En lo que se refiere a delitos de

mayor incidencia aquí en el estado, es

que todos están yendo a la baja”, dijo el

Almirante Ojeda Durán.

Durazo Montaño, por su parte,

destacó que los resultados en materia

de seguridad en Tamaulipas “no son

producto de una casualidad, hay una

gran coordinación, todos los días está

la mesa estatal de seguridad presidida

por el señor Gobernador e invariablemente por el Secretario de Gobierno y

ahí están todas las instancias federales”.

El mandatario estatal dijo que

los tamaulipecos han recuperado la

tranquilidad durante su administración

y que en Tamaulipas la lucha contra la

delincuencia organizada no es contra

un grupo criminal, sino contra todos:

“Ningún grupo criminal posee patente

para delinquir en Tamaulipas; para los

delincuentes toda la fuerza del Estado”.

Ahí mismo, Andrés Manuel dijo que

a Tamaulipas “le hemos mandado todo

lo que le corresponde, no le debemos

nada”.

Y le preguntó al Gobernador, “¿O te

debemos algo, Gobernador?”

“No”, fue la respuesta.

