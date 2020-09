Adopta a un cachorro y descubre que es un coyote

NUEVO LEÓN.- En redes sociales, una usuaria de Monterrey, Nuevo León, compartió una grandiosa historia que se hizo viral. Y es que reveló que hace unos días su mamá encontró a un cachorrito, lo dio en adopción y, después de hablar con la nueva dueña, resultó que el animalito no era perrito sino un coyote.

En Nuevo León, la usuaria de Twitter Ariadna Rioseco comentó que su mamá se encontró a este cachorrito, el cual pensó que se trataba de un perrito y no un coyote, pero por diferentes causas lo terminó dando en adopción.

Una vez que el animalito ya tenía un lugar feliz y tranquilo para vivir, nadie se esperaba lo que iba a ocurrir. La señora que adoptó al famoso perrito, le marcó por teléfono a la mamá de Ariadna y le comentó que fue al veterinario, pero ahí se llevó tremenda sorpresa.

La dueña quería que el veterinario le pusiera las vacunas correspondientes a su nuevo perrito; sin embargo, le dijo que no podía, ya que no era un can sino un coyote.

Así que los planes cambiaron, y para que este animalito no fuera criado en un lugar no apto para él, se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Nuevo León, quien ya se está haciendo cargo, junto con el Departamento de Ecología municipal, para poder reintegrar a este coyote a su hábitat natural de la mejor manera posible.

Así lo corroboró Ariadna en su cuenta de Twitter, quien de paso comentó y recordó una vivencia que tuvo con el que pensaba era un perrito: en un inicio cuando vivía con su familia, una de sus mascotas se acercaba a la caja donde estaba el coyote y lo veía raro, como si sospechara de él.

Btw uno de nuestros perros se le quedaba viendo muchísimo. Claramente siempre sospechó que el coyotito era un impostor. pic.twitter.com/BqQo19DJ4z — Ariadna Rioseco (@aryrioseco) September 3, 2020

CON INFORMACIÓN DE UNOTv