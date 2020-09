Otra vez ‘corren’ a Flor Amargo mientras cantaba

GUANAJUATO.- Flor Amargo volvió a vivir momentos de tensión durante una de sus presentaciones en la calle, pues fue sorprendida por un funcionario que de inmediato se acercó a ella para pedirle que se retirara.

La cantante oaxaqueña comenzó a transmitir en vivo para su cuenta de Facebook la presentación que haría en las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, y todo marchaba bien cuando al terminar su primera canción un sujeto de acercó a ella para pedirle que se retirara.

De inmediato la gente comenzó a abuchear al hombre y le pedían a Flor Amargo que continuará tocando; sin embargo, el sujeto insistía en que era por la seguridad de los asistentes para evitar aglomeraciones, por lo que ningún músico podía hacer lo mismo.

Esta no es la primera vez que la cantante es retirada de la vía pública mientras intenta realizar una presentación, pues en otra ocasión en Guadalajara sus instrumentos le fueron confiscados por autoridades debido a que no contaba con un permiso.

Flor Amargo envía mensaje en Facebook

Entre abucheos hacia el hombre, la cantante decidió terminar su presentación, pero no se retiró sin antes enviar un mensaje a los asistentes y quienes veían su video en vivo por Facebook sobre apoyar a los músicos callejeros ante la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19.

«Es importante que hagan sus aprobaciones para los músicos callejeros que no hay una fuente de trabajo para ellos en estos momentos (…) Quizá yo no me pueda quedar, pero si ustedes ven a un músico tocando es momento de ayudarlos y unirnos, vamos a salir de esta».

