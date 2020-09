Trump pide a Fox News que despidan a reportera

ESTADOS UNIDOS.- Este jueves, la revista The Atlantic publicó un artículo en el que funcionarios contaban cómo durante una visita a Francia en 2018 el mandatario se negó a rendir honores a los soldados estadounidenses que murieron en una batalla de la Primera Guerra Mundial al considerarlos «tontos» y «perdedores» por haber muerto en combate.

Tras estas revelaciones, que el presidente negó rotundamente, calificándolas de ‘fake news’, algunos medios y periodistas han confirmado las palabras de Trump en Francia a partir de otras entrevistas y fuentes que ratifican lo informado inicialmente por The Atlantic.

Jennifer Griffin, periodista de Fox News que escribe sobre temas de seguridad nacional, fue una de ellas, y en un hilo de Twitter citó a dos antiguos funcionarios del gobierno confirmando desmanes de Trump sobre soldados caídos en Vietnam y sobre cómo canceló su visita al cementerio de Asne-Marne para rendirles tributo porque simplemente «no quería ir».

En sus tuits, Griffin también indica que el presidente «odiaba a John McCain» y que varias veces preguntó por qué se le consideraba un héroe, además de haberse mostrado reticente a que las banderas se izaran a media asta en la Casa Blanca tras su muerte.

Claramente irritado por la publicación de Griffin en Twitter, el presidente Trump dijo que la periodista debería ser despedida y que Fox News estaba dejando de ser lo que era.

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020