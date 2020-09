‘Segunda oleada’ de Covid-19 duraría hasta abril: López-Gatell

MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que México podría experimentar en los próximos meses una “segunda oleada epidémica” de Covid-19, la cual se extendería hasta el mes de abril del 2021.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal aseguró que muchos países están experimentado un incremento considerable en los nuevos casos de coronavirus luego de haber conseguido bajar los números al mínimo.

“Por eso hemos hablado de la epidemia larga”, apuntó López-Gatell Ramírez, para luego agrega que, en el caso de México, se contempló que “podía durar desde febrero y hasta octubre”.

Cuando llegue la temporada de influenza, estimó, puede suceder que el país también experimente esta segunda oleada y crezcan los contagios del virus.

“Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta a abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza, que se presente en todos los países del mundo en esta forma cíclica, en esta forma estacional”, Hugo López-Gatell Ramírez

Pide López-Gatell tomar precauciones para evitar «segunda oleada» de coronavirus

Ante este escenario, Hugo López-Gatell señaló que las medidas necesarias para prevenir el Covid-19 y cortar las cadenas de contagio “son relativamente simples”, pero si la mayoría de la población las sigue según recomiendan las autoridades dan muy buenos resultados.

En este sentido, reiteró la importancia del uso de cubrebocas “en la medida en que puede evitar la salida de las partículas líquidas” y con ello disminuye la posibilidad de que una persona portadora del virus lo propague.

Sin embargo, también recordó que la gente no debe confiarse y pensar que la mascarilla es “una barra protectora para que no nos lleguen los virus”.

“Esto no tiene una utilidad suficiente y tampoco la evidencia científica es clara o contundente de que usar cubrebocas para la persona que no quiere infectarse es una garantía de que no se va a infectar”, Hugo López-Gatell

Con cifras actualizadas al 6 de septiembre, México registra 634 mil 23 casos confirmados de Covid-19, a los que se suman otros 82 mil 215 sospechosos.

De esta cantidad, hasta este momento han perdido la vida 67 mil 558 personas, incluyendo las 232 reportadas en las últimas 24 horas.

