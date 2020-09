Habrá cierre masivo de restaurantes

CD. VICTORIA.- Estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) advierten que a nivel nacional más de 30 mil restaurantes no podrán abrir de forma definitiva a consecuencia de la pandemia.

Mientras que en Tamaulipas, para el líder Pablo Reyna Quiroga el panorama es diferente ya que sólo es el uno por ciento de 4 mil 500 empresas de alimentos que hay, las que o están cerradas temporalmente o no abrirán, lo cual representa alrededor de entre 50 y 70 restaurantes.

CANIRAC nacional precisa que son 200 mil restaurantes los afectados por el COVID-19 y que de ellos, 30 mil ya no podrán regresar a la Nueva Normalidad , en Tamaulipas la situación es distinta según declara el representante en el estado del sector restaurantero, quien minimiza los efectos que ha tenido esa enfermedad entre ellos:

“Hasta ahorita sólo menos del uno por ciento de los restaurantes de Tamaulipas han cerrado sus puertas y eso obedece a que están trabajando en conjunto con las autoridades, aunque esto sólo contempla negocios que están en CANIRAC, del resto no tenemos control, las autoridades nos está permitiendo y es filial controlados” dijo.

Cuando se habla del uno por ciento no significa que hayan cerrado por quebranto económico, si no que están ubicados en playas, puentes internacionales, centros comerciales o en su defecto alrededor de maquiladoras, y porque se vieron muy afectados por falta de afluencia de comensales y deciden cerrar hasta que se restablezca el área pero se esperan que no sean permanente.

Dijo que son alrededor de 50 negocios los que están cerrados muchos en forma temporal, y los demás están operando como pueden bajo las indicaciones .

La idea principal es apoyarlos hasta que regresen a laborar con normalidad, el hecho de estar trabajando a un 25 por ciento de la capacidad, o para llevar o servicio a domicilio ya les permite un respiro económico a la mayoría de negocios de alimentos en el estado que están dentro de la CANIRAC dónde hay de 4 mil 500.

Hizo énfasis que el principal y verdadero problema que enfrentan los restauranteros actualmente en Tamaulipas es por falta de poder adquisitivo de la gente ya que ha sido muy golpeada porque muchos de sus consumidores son pequeñas empresas que están cerradas y no tienen la capacidad económica para acudir a los establecimientos de comida, al menos en estos momentos.

POR: SALVADOR VALADEZ C.