DESARMA AMLO A LOS SUYOS…

En Tamaulipas más de un aspirante a las alcaldías, diputaciones locales y federales por MORENA vive con el ‘Jesús en la boca’, porque a diferencia de la fe ciega de una parte del pueblo raso, ven cómo Andrés Manuel López Obrador dilapida su imagen y se convierte en al bufón nacional, lo que pone en riesgo las posibilidades de triunfo para ellos.

Así es mis queridos boes, platicaba ayer con uno de los que suspira por el partido de la 4T y aunque insiste en que AMLO es una buena persona, que quiere mucho a México, también reconoce que los resultados medibles y su lado beligerante han minado y seguirán minando su capital político. Es decir que para el año que entra, si no mejora la imagen del presidente, si continúa acumulando errores, sumando muertos y diciendo disparates, lejos de ser un activo para las campañas de los candidatos de MORENA, será un lastre.

¿Y qué le vas a decir a los ciudadanos si te preguntan por qué a Tamaulipas le dan mucho menos dinero del que aporta a la Federación y siempre le están recortando y los diputados federales de MORENA no son capaces de abogar por su estado? Da vueltas, argumenta los apoyos sociales a los grupos vulnerables, pero al final y ante la insistencia de los recortes tuvo que encoger los hombros y aceptar que no hay una sola obra importante para Tamaulipas que se le pueda acreditar o que esté contemplada por la 4T.

El análisis es muy simple, cuando decimos que a Tamaulipas le ha ido mal con la mal llamada Cuarta Transformación no debemos referirnos solo al presupuesto que por ley se debe hacer llegar a las arcas de la tesorería estatal.

En el mismo rasero tenemos que meter a los agricultores a los que se dejó sin apoyos desde el año pasado y que han bloqueado una y otra vez las carreteras en reclamo al gobierno de López Obrador.

Ahí hay que acomodar a las miles de madres de familia que se quedaron sin guarderías para sus pequeños, porque desaparecieron el apoyo que les brindaba SEDESOL.

Pero también están los camaroneros del litoral del Golfo en Tamaulipas a los que les han cancelado el subsidio que por décadas recibían al precio del diésel y que les retrasó su salida al mar, prevista para el 15 de septiembre y apenas zarparán hoy luego de presionar, igual

con bloqueos carreteros.

El personaje al que respeto y se de sus buenas intenciones, reconoce que son temas que les van a pegar a los candidatos de la 4T, porque ve muy complicado que además el personal médico de los hospitales federales en Tamaulipas les apoyen, cuando en el marco de la pandemia se la han pasado quejándose porque no les han dado

el equipo y material suficiente para su protección y han muerto muchos de sus compañeros. La campaña de los que sean candidatos de MORENA advierte, se va a tener que centrar en las ventajas que significa la entrega de apoyos en becas, en el incremento de las pensiones universales y en el combate a la corrupción.

Además, y en eso le doy la razón, a AMLO le interesa sobre manera mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que hará lo que sea necesario para conseguirlo: “tiene el poder y sabe ejercerlo”.

Qué difícil para los candidatos de MORENA en Tamaulipas, porque si algo ha quedado claro es que nuestra entidad ha sido objeto de la injusticia presupuestaria a manos de la 4T, porque es obvio que eso será una bandera de los candidatos del PAN.

¿Qué podría responder por ejemplo Olga Sosa cuándo le cuestionen por qué tanto recorte a Tamaulipas y por qué ella no ha traído un solo centavo siendo del grupo de AMLO?

Y podemos hacer la misma pregunta para Armando Zertuche que va a querer reelegirse como legislador federal o ser abanderado a la alcaldía de Reynosa.

Es decir, el ‘castigo’ que AMLO y compañía están aplicando injustamente a Tamaulipas se llevará de encuentro a los candidatos de su partido. Solo algunos lo han entendido.

Las mujeres del PRI…

Las mujeres pueden despedazarse y hacerse el daño que quieran y eso por ellas no es considerado como violencia de género. En esa reflexión de inscribe lo que ha pasado en los últimos días con el Organismo de Mujeres del tricolor, donde Copitzi Hernández García fue maltratada por sus propias compañeras.

Me refiero ni más ni menos que a la dirigente nacional del OMPRI Monserrat Arcos, quien sin previo aviso, sin su presencia y casi a escondidas destituyó a Copitzi de la dirigencia estatal del organismo en Tamaulipas.

La ex diputada local por Río Bravo, ahora ex dirigente del OMPRI, se enteró de que ya no era por las redes sociales y que su sustituta es Ofelia Garza.

¿Por qué pelean una dirigencia estatal de un organismo del PRI que

es casi casi un fantasma?, está claro, Monserrat Arcos, que si bien ha sido diputada federal y local, no ha ganado una sola elección en las urnas. Ofelia Garza menos, pero resulta que a la que quitaron si ganó con votos contantes y sonantes… el pleito pues, es por las posiciones plurinominales en juego el año que entra. Obvio que además la bronca evidencia el quiebre de Edgar Melhem con la dirigencia nacional de Alejandro Moreno quien permitió el atropello y mostró la debilidad del de Tamaulipas.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA