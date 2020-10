INCIDIR EN 2021, INSISTE AMLO…

Tal como se previó, la sostenida y terca insistencia de Andrés Manuel López Obrador de “empatar” la (innecesaria) realización de una consulta popular para definir que se investigue y enjuicie o no a los expresidentes, con los comicios de junio próximo, enfrentó ya, otra vez, al gobierno de la 4T con el Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova Vianello. Luego de que, apenas el miércoles y ayer, el tabasqueño aprovechara su tradicional “prédica” mañanera para insistir en la idoneidad de coordinar ambos procesos, efectivamente, el controversial mandamás del organismo electoral aprovechó cuanta oportunidad para esclarecer que, de ser aprobada por el Legislativo, la referida auscultación se llevará a cabo el primer domingo de agosto y no antes ni después, simple y sencillamente ¡porque así lo mandata la Constitución!

Ello, sin embargo, que constituye un posicionamiento incuestionable en cuanto a que no rescata sino lo que a la letra define la Carta Magna, no pareció frenar la intentona oficial de avanzar por la ruta marcada que, para decirlo pronto, no busca más que posibilitar a López Obrador y los suyos tener una presencia efectiva y, en cierto modo, determinante, a decir de alguno de los implicados, en la elección federal que, huelga recordar, pondrá en juego el más alto número de cargos de elección de que se tenga memoria. La pretensión, pues,

de “meter las manos” en el proceso que concluirá en la estratégica jornada de junio está más que viva…

Tal es la disposición de avanzar por esta ruta, insistamos, que nadie deberá llamarse a sorpresa si mañana, o apenas se defina el futuro del partido del gobierno que, junto con la administración sexenal y su titular, serían los “grandes beneficiarios” de una maniobra como la que nos ocupa que, huelga recordar, comenzó a armarse y a implementarse desde el momento mismo que la realización de los comicios de 2021 comenzó a captar la atención de la sociedad nacional y, más, desde que se dio la voz de arranque formal del proceso como tal.

Las cartas, pues, y las apuestas están echadas ya sobre la mesa, de manera que nada parece pudiera forzar la modificación de una estrategia que, al margen de consideraciones de otra índole, busca mantener la atención centrada en lo que haga Ya Sabemos Quién, ocupada y crispada a la opinión pública que en esas (difíciles) condiciones acudirá las urnas…

ASTERISCOS

*¡Vaya categórica respuesta! la del titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, a señalamientos que sobre su persona y planes hizo Andrés Manuel López Obrador: (sólo) “para ayudar a su concentración en los asuntos del @GobiernoMX reitero (que) no voy a participar como candidato a gobernador de Baja California en el proceso electoral de 2021”. ¿Así o más claro?…

* Tras de que el Congreso capitalino desechó la petición de modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec, del predio de Sierra Nevada 108 en particular, el diputado panista Federico Döring exigió al alcalde moreno en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, que garantice que se cumpla con ello y, en consecuencia, suspenda la construcción en marcha en el lugar…

Por ENRIQUE ARANDA