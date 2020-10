Gal Gadot le dice adiós a la Mujer Maravilla y hola a Cleopatra

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 25 de diciembre se estrenará Wonder Woman 1984, la segunda entrega en solitario de esta heroína de DC protagonizada por Gal Gadot. Y para esta producción no sólo estuvo de regreso Gadot en el personajes de Diana Prince, sino también la directora Patty Jenkins, quien acaba de anunciar su próximo proyecto fílmico: Cleopatra.

De acuerdo con alguno medios como The Hollywood Reporter, Patty Jenkins trabajará en la nueva biografía de Cleopatra, y lo hará con un guion de Laeta Kalogridis bajo la producción, en parte, de Gal Gadot, quien interpretará a la famosa Reina de Egipto. La noticia la confirmó la actriz con un tuit en su cuenta oficial: “Amo sumarme a nuevas aventuras, amo la emoción de los nuevos proyectos, traer nuevas historias. Cleopatra es una de las historias que desde hace mucho he querido contar. No puedo estar más agradecida por este equipo“.

En 1963, Elizabeth Taylor protagonizó Cleopatra de Joseph L Mankiewicz, una enorme producción de 2oth Century Fox que de manera sorpresiva, resultó ser un fracaso taquillero. La mira de este fracaso siempre se ha puesto en la duración de la película que fue de 5 horas con 20 minutos, lo cual la convierte en una de las cintas más largas en la historia del cine, y de paso, en una de las más caras que no logró recuperarse en taquilla.

El daño de Cleopatra fue tan grande, que casi deja en la ruina a la casa productora. Sin embargo, este mismo año se estrenó The Sound of Music con Julie Andrews, que a pesar de sus poco más de 3 horas de duración, fue un enorme éxito que salvó a 2oth Century Fox.

Ahora, esta historia volverá a casi 60 años de su estreno. Y lo hace, como mencionamos, de la mano de Jenkins con Gal Gadot. El proyecto de Cleopatra se hará en conjunto con Paramount Pictures, Charles Roven de Atlas Entertainment y Pilot Wave Motion Pictures, casa productora de Gadot con su socio Jaron Varsano.

Cleopatra es una de las figuras históricas más populares, sobre todo del Antiguo Egipto. A los 18 años ascendió al trono de Egipto, y fue una de las mujeres más educadas de la época, (cultura griega que no le impidió aprender el idioma egipcio e interesarse por la cultura de su pueblo),al grado de que su fama se extendió fuera de Alejandría y de Egipto, hasta llegar a los oídos de Julio César o Marco Antonio.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB

— Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020