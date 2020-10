Enfrentan a López-Gatell durante comparecencia en el Senado

MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, compareció el lunes 12 de octubre de 2020 ante la Comisión de Salud del Senado, la cual terminó antes de lo pensado por no existir garantías de civilidad.

El subsecretario, quien encabeza la estrategia para hacer frente al COVID-19, fue citado como parte de la glosa del informe presidencial.

Durante su intervención señaló que el país lleva 11 semanas con una disminución de la transmisión, sin embargo, su labor y su manejo de la pandemia fue fuertemente criticado por los senadores de la oposición.

Acusaron que México tiene la más alta incidencia de porcentaje de mortalidad, pero también señalaron insuficiencia de pruebas, tardío uso de gel, uso de cubrebocas y en cambio el adelantado confinamiento y sana distancia.

Lilly Téllez y Martha Márquez, senadoras del PAN, le mostraron leyendas similares al etiquetado de alimentos y caricaturas críticas, además le dieron gel y un bastón para personas débiles visuales.

“No es como para que agradezca con la mano en el corazón porque usted no es bienvenido. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro: pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. Usted y su trabajo de baratija, de cuarta”, lo encaró Lilly Téllez.

“Subsecretario, este discurso necio, ese discurso simple, bodoque, nemo, lelo, de engañar a los mexicanos, pero ni modo, así es esto, que lo juzgue cada mexicano”, le dijo la senadora Martha Márquez.

Senadores y senadoras de Morena respondieron también las críticas de la oposición.

“No entiendo estas descalificaciones, estos adjetivos, esta grosería de una mayoría que en su época de gobernar y que ahora lamentablemente están derrotadas moralmente”, declaró Malú Micher, senadora de Morena.

Ante los señalamientos, Hugo López-Gatell dio su postura sobre lo dicho por los senadores de oposición.

“Respetadas senadoras, me increpaban diciéndome que satisfaga las expectativas del señor Presidente, sí, por supuesto y con muchísimo orgullo, con mucho orgullo porque no son las expectativas de un hombre, no son las expectativas de un dirigente político, son las expectativas de un pueblo que ha estado históricamente dolido, históricamente negligido y dos, históricamente violentado en todos sus derechos, la cuarta transformación no es una casualidad”, enfatizó.

También recordó la corrupción en las políticas de salud de los últimos sexenios.

“Una nación que estuvo muy cerca del colapso, la inviabilidad por un momento considerada como un posible estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder, el abuso y la negligencia y la arrogancia de quienes desde una minoría rapaz gobernaron el país en particular en los últimos 20 o 30 años, que está disonancia cognoscitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría o de la auto representación de su papel minoritario en la conciencia pública y les invitamos a que sean parte de la solución, quizá hay frustración”, continuó.

Fue entonces cuando senadores panistas comenzaron a retirarse.

“Lamento que se sustraiga una y otra vez de la realidad, veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro del doctor Alcocer, pero no perdemos la esperanza, veo que la senadora Márquez también se presta a retirarse, se llevará las lonas, no lo sé, pero bueno”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA