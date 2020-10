‘Imposible sana distancia en table dance’: Barbosa

PUEBLA.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha comenzado a levantar polémica por un video en el que afirma que no se imagina que dentro de un table dance exista sana distancia.

El mandatario estatal fue cuestionado, durante un conferencia de prensa, si éstos sitios nocturnos tendrán pronta reapertura en la entidad con el cambio del color del semáforo epidemiológico del coronavirus.

En medio de las risas de los funcionarios que estaban con Barbosa Huerta, el gobernador dijo que por el momento no es posible abrir ese tipo de negocios y explicó por qué.

«Yo no me imagino sana distancia en un table dance, no me la imagino, me han dicho, me han contado que es imposible sana distancia en un table dance, entonces no, simple y sencillamente no», Miguel Barbosa Huerta

El gobernador de Puebla, Barbosa Huerta sostuvo que los antros «serían verdaderas fiestas Covid», por lo que no tiene su gobierno ninguna previsión sobre reapertura en estos negocios «y yo no he recibido ninguna solicitud, como Gobierno estatal no hemos recibido».

Abundó que seguramente se dirigieron al Gobierno municipal, por lo que dijo esperar que actúe con responsabilidad, «y no haga cosas que no debe hacer».

La Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna solicitó al Ayuntamiento de la capital de Puebla el pasado 13 de octubre reabrir bares, antros y centros donde bailan mujeres.

Plantearon que lo harían con medidas de sana distancia para evitar los contagios del coronavirus.

No obstante, hasta el momento no habían tenido una respuesta por parte de la Administración de Claudia Rivera. Este viernes 16 de octubre, la negativa de Barbosa viene con su comentario sobre los table dance.

