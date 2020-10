Limpiaparabrisas solicitan permiso formal para trabajar

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido al constante acoso que dicen sufrir por parte de policías, un grupo de limpiaparabrisas, lidereados por tres mujeres, acudió a la Oficina Fiscal de ayuntamiento para pedir permiso y trabajar con identificación en los cruceros.

Las mujeres explicaron que por toda la ciudad existen cerca de 500 hombres y mujeres que se dedican a trabajar en los cruceros de la ciudad limpiados vidrios de coches, un trabajo que calificaron como honesto, por lo que solo piden los dejan laborar.

“Nos dicen que al momento no hay permisos, lo que se puede hacer es una identificación para que cualquier policía estatal que pasara se la mostrara y no nos insulten verbalmente, porque nos amenazan con llevarnos al 2 Zaragoza si no nos quitamos” señalo Gabriela una de las mujeres solicitantes.

Cabe señalar que en pasadas administraciones municipales se firmó un convenio con secretaria de seguridad para otorgarles un tarjetón a estos trabajadores, el cual servía como identificación de actividad al mismo tiempo de que se levantaba un padrón controlado.

Con el paso del tiempo este tarjetón se dejó de proporcionar por lo que al menos 30 hombres y mujeres piden que les acepten una petición dirigida a la alcaldesa para que las autoridades los dejen trabajar.

“Somos muchos, somos como 500 limpiavidrios en todos los cruceros de la ciudad, porque en unos días se ponen unos y en otros horario otros. Los cuales también soportan insultos” explicaron las mujeres al señalar que sostendrían una reunión la próxima semana con oficina fiscal.

Por Raúl López García